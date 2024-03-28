自由日日shoot》放話「獎懲」國家隊 籃協高層引怒火

籃協常務監事郭俊仁上週稱「國家隊依表現獎懲」，引起各界撻伐。（資料照）

工會協助保險

郭俊仁影射為退佣

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃接連慘敗，籃協已千夫所指，上週召開會員大會，卻被爆料籃協常務監事郭俊仁說「國家隊依表現獎懲」、「工會協助保險疑似為求退佣」等言論，令外界譁然。籃協解釋，大家針對關心的議題交換意見，為尊重言論自由，主席也同意與會代表完全暢所欲言，這並非是最後決議。

籃協會員大會上週在彰化召開，會議中提及球員出場費問題，郭俊仁說：「穿上中華隊隊服就是國家隊榮譽，要出場費或獎金，我也跟球員工會代表、還有球員代表說，那可以，站在企業的立場，你要用商業價值來看，我們就用商業價值來談，你要有獎勵，是不是也要有獎懲制度？」另外他也影射工會協助保險，疑似為求退佣等。

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冒受傷風險出賽

球員感到心寒

即便僅是個人言論，但郭俊仁的發言仍令球員感到心寒。新北國王球員李愷諺表示，參與國家隊得付出休息時間，無法陪伴家人還要冒著受傷風險，打不好甚至連家人都會被罵，考量種種因素，誰願意承擔這風險？雖然也有球員無畏場外風波，表態不會因此不打國際賽，想藉更大舞台挑戰自我，但還是希望有足夠保障。

圖奇接男籃教頭 預計4月定案

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣男籃在2月份亞洲盃資格賽2戰都慘敗，當時歸化球員、保險等問題搞不定，引起檢討聲浪，如今籃協總算動起來。昨副秘書長張承中表示，目前義大利技術顧問圖奇有望接任總教練，但尚未通過選訓委員會，預計4月份定案，屆時36人名單也會出爐，將展開一週一至兩次的「強化合宿」。

吉爾貝克歸化 洽談順利

歸化球員方面，目前籃協和福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克洽談順利，但確切日程得依國籍法修法狀況而定，張承中說：「修法通過前，我們會把所有前置作業做好、細節談妥，一旦通過就盡速完成，7月就能確定。」倘若修法未過，仍會邀請吉爾貝克參與瓊斯盃，取得成績後再循Q.戴維斯的殊勳歸化方式，這得等到8、9月才能定案。

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