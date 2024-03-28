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里維斯大三元 加班射鹿救湖人

2024/03/28 05:30

里維斯（右）昨在延長賽砍進三分球，並完成大三元，助湖人4連勝。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕詹姆斯昨因腳踝痠痛缺陣，湖人靠A.戴維斯、里維斯及D.羅素力挽狂瀾，克服最多19分落後，歷經二度延長後以128：124逆轉公鹿，收下4連勝，戰績40勝32敗居西部第9。

最多19分落後

2OT大逆轉

湖人迎來客場6連戰，昨又先對公鹿、今戰灰熊，美媒猜測詹姆斯是刻意休兵。總教練漢姆強調，會觀察詹姆斯傷勢狀況再決定對灰熊之戰能否上場。

少了詹皇壓陣，湖人在第四節開賽3分鐘還落後19分，羅素、里維斯、戴維斯輪流得分率隊收復失土，並把戰線延長，齊心打出一場逆轉秀。

里維斯繳出29分、14籃板及10助攻，生涯二度完成大三元，他在二度延長賽還剩38.6秒時砍進三分球，重創對手士氣。他表示，面對大幅落後，其實能選擇放眼下一場，但他還是想用110％的努力幫助球隊重回戰局。

奮戰近52分鐘

AD生涯最長

進帳34分、23籃板及4阻攻的戴維斯奮戰51分52秒，寫下個人生涯最長上場時間，也是2012年布萊恩後首位出賽超過50分鐘的湖人球員。戴維斯認為，現在領先20分不算多，畢竟大家得分能力都太強，很快就能扳回落後劣勢。

暫居西部第10的勇士，昨靠K.湯普森砍進6顆三分球，進帳28分，以113：92大勝熱火，戰績37勝34敗落後湖人2.5場勝差，領先火箭1場勝差，必須繼續求勝力保附加賽資格。

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