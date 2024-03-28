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MLB明全面開戰》大谷首回天使主場 吞2K

2024/03/28 05:30

大谷翔平昨回到天使隊主場，2打席都被三振，已連10打數無安打。（今日美國）

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟2024年球季明天將全面開打，道奇隊大谷翔平昨天在最後1場熱身賽，首度回到曾效力6年的天使隊主場，獲得球迷英雄式的歡迎，但是受到水原一平事件影響的心情似乎仍未平復，2打席都被三振，已經連10打數無安打。

水原事件後 已10打數無安

大谷賽前練習時和前隊友楚奧特、祖利在二壘後方熱情擁抱，第1局當他要踏進打擊區時，球場大螢幕開始播放大谷在天使隊榮耀時刻的致敬影片，包括贏得2018年美聯新人王和2021、23年美聯年度MVP，球迷紛紛起立鼓掌，大谷也脫下頭盔向球迷揮手、鞠躬致意。

面對生涯只在大聯盟先發過15場的天使隊23歲先發投手希爾塞斯，大谷連2打席都揮棒落空三振，自從他的專屬翻譯水原盜用帳戶簽賭事件爆發後，大谷11打數只有1安打，連10打數無安打。

希爾塞斯先發5局飆出10次三振，最特別的還是K掉大谷2次，希爾塞斯表示：「當他站上打擊區時我想，哇，這將是1場硬仗，我們在致敬影片中互相點頭，這太酷了，我開始想念這傢伙了。」

道奇隊總教練羅伯斯表示：「大谷這幾天揮棒的角度不佳，打擊狀況有些下滑，明天是休息日，相信他可以準備好主場開幕戰。」

道奇隊和教士隊3月20、21日在南韓進行海外開幕戰，明天大聯盟球季全面開打，道奇隊在主場迎戰紅雀隊，尋求衛冕世界大賽冠軍的遊騎兵隊出戰小熊隊。

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