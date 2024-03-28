悍將起「鋒」 熱身賽4度拔頭籌

悍將高國麟2局下轟出2分砲，熱身賽長打率超過7成。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕富邦悍將昨在公辦熱身賽最終戰火力全開，高國麟擊出2分彈引爆打線，加上台鋼雄鷹單場發生4次失誤，終場富邦9：1拿下勝利，以7勝1和2敗拿下第一，連2年稱霸熱身賽，迎接31日作客台南的例行賽。

悍將連2年稱霸公辦熱身賽。（記者陳志曲攝）

鋒總緊盯得點圈 打線爭氣

陳金鋒（記者陳志曲攝）

富邦總教練陳金鋒賽前才說，得點圈打擊需要加強，全隊在熱身賽最終戰回應「鋒總」，總計10次得點圈打擊狂敲5支安打，包括高國麟2局下的2分彈，台鋼先發日投笠原祥太郎僅投4局掉6分，苦吞敗投。鋒總直言，這場打擊都很確實擊球，選球做得好，得點圈也打得不錯，「希望季賽可以保持下去。」

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公辦熱身賽戰績與團隊數據

高國麟火力領航 歸功陳連宏

公辦熱身賽戰績第一球隊

高國麟在熱身賽火力兇猛，不但在17日於台北大巨蛋擊出中外野全壘打，昨又開轟棒打日投，總計9場敲3轟，長打率0.731，為富邦挹注龐大火力，身體狀況維持不錯的他，透露春訓有做不一樣的調整。

高國麟指出，今年教練團多了陳教練（陳連宏），訓練方式比較不一樣，「有跟他聊很多，運用不同的發力，看起來滿有效果的。」今年熱身賽就灌進8分打點、外帶19個壘打數，2項數據都是全隊最多。

台鋼將在31日首度上一軍，作客新莊球場出戰樂天桃猿，昨在這座球場的熱身賽最終戰卻投守失調，前6局內外野就出現4次失誤，刷新隊史熱身賽最多紀錄，陳冠豪還在7局控球失準、投出2次觸身球，讓總教練洪一中臉色沉重。

富邦在熱身賽投打咬合，團隊防禦率3.30、打擊率2成73雙雙位居聯盟前段班，連續2年季前稱霸是2016-17年中信兄弟以來第1次，亦是富邦球團史第4次熱身賽第1，今年盼能跳脫前3次「季前宇宙邦」的稱號，告別連7季無台灣大賽的乾旱期。

陳金鋒指出，春訓所練的東西，在熱身賽都做得不錯，但例行賽各隊先發輪值出爐後，比賽模式會很不一樣，「大家盡力去做、盡全力去打！」

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