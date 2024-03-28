曾子祐季前安打王 16支全一壘打

雄鷹游擊手曾子祐單場出現2次失誤。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕台鋼雄鷹「狀元郎」曾子祐昨出現2次守備失誤，但在3局上棒打富邦洋投戈威士，公辦賽9場都敲安、累計16支，以熱身賽安打王之姿迎接開季，比2021年「龍狀元」劉基鴻有更好的季前打擊成績，迎接生涯首次的一軍賽場。

曾子祐跟劉基鴻同樣出身平鎮高中，皆是新軍從零建隊選進的第1名球員。劉基鴻上一軍前的2次熱身賽，打擊率分別是2成05、2成69，而上一軍首季也遇上巨大挑戰，打擊率僅2成19，全壘打也只有3發。31日上一軍迎接初登場前，「鷹狀元」先不想學長的案例。

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「我就是把自己準備好，」曾子祐坦然說道，至少他是努力準備去表現，如果真的表現不好，那就是只能再練習。而他也看見劉基鴻去年的蛻變，「變超強的。」

曾子祐從去年公辦賽打擊率僅1成94，進步到今年的4成57，有趣的是全都是一壘安打，刷新熱身賽史上最多短程安打紀錄，台鋼總教練洪一中也說，曾子祐是打得還不錯，但力量不足，幾乎都是一壘安打。

曾子祐也說，有發現安打都是一壘安打，但不會因此慌張，「有長打是加分，但不會去強求，現階段目標是讓球打紮實，上壘後讓後面打者打回來。」

當年劉基鴻上一軍，守備部分更是最大考驗之一，一度壓力大到轉守三壘。曾子祐昨在2、4局都出現失誤，5局下就被換下場，熱身賽累計3次失誤，在更講究守備的游擊防區中，也考驗曾子祐的心理素質。他說過，一直把江坤宇當作是目標。

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