25秒苦主 彭識穎超時保送第一人

8局上兄弟彭識穎在球數1好3壞時投球超時，被記1壞球，龍隊打者獲保送上壘。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟昨與味全龍在延長賽突破僵局的第10局各添1分，最終兩隊就以4：4握手言和，公辦熱身賽兄弟戰績6勝3敗1和排名第2，龍隊4勝4敗2和居第4。

龍隊打者陳品捷（右）因投手超時獲4壞球保送上壘。（記者林正堃攝）

龍隊在10局上靠拿莫．伊漾適時安打進帳1分，下個半局許基宏回敬安打追平比分，最終兩隊和局收場；公辦熱身賽首次打突破僵局新制，兄弟總教練平野惠一表示，這是很好的練習，這樣講可能有點奇怪，但他希望今年球季能有很多拉鋸戰，這樣球隊才會變強，變得愈來愈有自信。

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8局上兩出局一、二壘有人，彭識穎登板接替李振昌投球，面對陳品捷打擊，他在1好3壞情況下，因超過25秒未啟動投球動作，被裁判宣告壞球，成為公辦熱身賽投手超時被判壞球形成保送首例，所幸彭識穎穩住陣腳解決林辰勳，化解滿壘失分危機。

太專注看配球 超時罰壞球

平野笑說，「其實他在場邊看到就覺得完了，識穎要超時了，最後果然來不及，可能太專注在投打對決，往後視野要再寬廣一點，捕手也必須提醒他，如果捕手只是專注和投手配合，有可能就會超時。」

彭識穎則說，當下太專注和捕手高宇杰做暗號搭配，當時1好3壞想說要丟什麼球，捕手沒配到他想要的球，而且自己完全沒看到投球計時器，一般情況他會瞄一下計時器，但這次真的忘了，「還好發生在熱身賽，例行賽會跟捕手多溝通。」

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