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火箭10連勝 難闖附加賽

2024/03/29 05:30

火箭J.格林（右）狂轟37分，率隊在延長賽打敗西部勁旅雷霆，豪取10連勝。 （今日美國）

湖人宰灰熊 暫居西部第9

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人球星A.戴維斯昨休兵，輪到一哥詹姆斯發揮，他繳出大三元，加上八村壘飆出全場最高32分，率隊以136：124力退灰熊，笑納5連勝。湖人戰績41勝32負暫居西部第9，和第8的國王僅1.5場勝差。

湖人昨全隊7人得分上雙，三分球命中率達54.5%。前役休兵的詹姆斯回歸，攻下23分、14籃板、12助攻大三元，39歲的他昨還在小他20歲的灰熊小將G.傑克森面前單打，顯示寶刀未老。

詹姆斯2003年加入NBA，但19歲的傑克森2004年12月才出生，如今和詹皇同場較量，賽後被問到兩人互動，他說：「除了在我面前後仰跳投跟打爆我們，沒有了。」倒是詹皇對這名小老弟印象深刻，稱讚他表現越來越好，之前傑克森參與保羅的訓練營時就已是當時最好的球員。

湖人拿下這一勝後，取得附加賽機會增加，外媒預測他們只有3.5%機率會被淘汰，且有超過2成機率能往前推進到前8名，但基本上打附加賽機率還是最高。

勇士耍魔術 固守末班車

勇士D.格林昨面對魔術，打不到4分鐘就因抗議裁判被趕出場，還好威金斯扛起重擔，砍下全隊最高23分，加上比賽尾聲柯瑞連續得分，助隊以101：93奪下2連勝，暫居西部第10，落後第9的湖人2.5場，和火箭仍保有1場領先。

外媒估火箭8成會被淘汰

火箭小將J.格林昨狂轟37分，率隊在延長賽以132：126打敗西部勁旅雷霆，豪取10連勝。不過目前外媒預測火箭仍有高達82.2％會遭淘汰，僅有13％機率站上西部第10，必須在最後10戰奮力一搏。

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