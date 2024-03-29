WTT仁川冠軍賽》輕取丹麥一哥 林昀儒晉16

林昀儒直落三輕取丹麥好手葛洛斯，晉級男單16強。（取自WTT官網）

鄭怡靜16強 硬碰王曼昱

鄭怡靜直落三打敗南韓新星，闖進女單16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在WTT仁川冠軍賽男單首輪以直落三解決丹麥一哥葛洛斯，今晚16強戰將對決南韓一哥張禹珍。台灣一姐鄭怡靜在女單首輪也以3：0淘汰18歲的南韓新星金娜英，16強將遭遇剛奪下新加坡大滿貫后冠的中國女將王曼昱。

世界排名第6的林昀儒，面對去年拉哥斯挑戰賽連續擊退袁勵岑、孫聞兩名中國好手闖進4強的葛洛斯，全場未遭遇太多抵抗，並多次展現精湛的防守功力，以四兩撥千金的方式化解對手的正手強攻。

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林昀儒表示，「之前在歐洲冠軍聯賽碰過他兩次，也大概知道他的打法，今天也有多注意他的正手，所以打得還不錯。」

林昀儒接下來將對上世界排名12的張禹珍，雙方在2019年交手兩次各拿下1勝。張禹珍首輪在「南韓內戰」中以直落三擊敗安宰賢。

莊智淵、高承睿卡頭關

「師徒檔」莊智淵、高承睿首輪都出師不利，上週剛奪下貝魯特支線賽第二站冠軍的莊智淵，馬不停蹄從黎巴嫩轉戰南韓，還來不及調整時差，體力尚未恢復以0：3不敵世界排名第9的日本一哥張本智和，苦吞對戰4連敗。

19歲的高承睿則以1：3敗給剛獲得法國全國錦標賽冠軍的「眼鏡哥」A.勒布朗，無緣晉級16強。

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