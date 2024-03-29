SBL假球案首開庭 柯旻豪認簽賭、沒打假球

柯旻豪（灰衣者）庭上坦承簽賭，否認打假球。（記者溫于德攝）

邱繼緯坦承犯行 否認是組頭

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院昨首度開庭審理SBL假球案，在押被告、曾效力裕隆納智捷的柯旻豪坦承下注、否認打假球，球員陳品銓否認打假球或簽賭，曾擔任球隊助理教練邱繼緯坦承全部犯行，但否認是組頭，至於球員吳季穎的前女友黃品瑄坦承無償替吳下注。吳季穎則被安排在下月8日出庭。

柯旻豪說他確實有部分比賽透過邱繼緯簽賭下注，然檢方指他去年4月28日分紅給隊友陳品銓等人，但這些錢是他在27日推筒子贏錢而分紅，非賭球贏錢。柯的律師鄭雅芳解釋，從柯旻豪與吳季穎的對話紀錄，去年4月22日比賽當天，柯說「不過我還是會拚，我是覺得我過不了，我正常打，我買一支。」代表柯當天並未配合打假球。

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鄭還指有一場球柯旻豪下注3萬元，但賽前並未要求同為被告的洋將斑霸配合他的戰術，而吳季穎最後會投三分球，是因為對手台銀的球員直接站在籃下，吳才順勢投籃，故同樣提供賽事截圖佐證。

陳品銓吃紅 稱沒被要求輸球

陳品銓否認犯罪，律師王振志解釋，陳在賽後有拿到柯旻豪、吳季穎給的錢，但事先並不知道柯、吳有在地下簽賭網站下賭；另外，賽前柯、吳其中一人曾私底下對陳說：「球賽贏多一點」或是「不要贏太多」，但從來都沒有要求陳配合輸球，柯、吳也沒有提過在地下賭博網站簽賭。

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