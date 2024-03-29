中職35年明揭幕 球員「薪」懸著開季

中職新球季明天開幕，目前僅樂天桃猿1隊公布全隊薪資，球員工會理事長陳傑憲呼籲聯盟設立機制，解決多年來談薪龜速的沉痾。（資料照）

〔記者羅志朋、徐正揚／綜合報導〕中職一軍重回6隊規模，看似恢復榮景，但其實很多做法卻大開倒車，新球季明天就開打了，居然只有樂天桃猿完成談薪並對外公布，不像美日韓職早在春訓前就搞定「薪」情。中職薪資仲裁制度更被譏為形同虛設，球團談薪有恃無恐，聯盟也坐視不管。

日職12隊今天全面開打，巨人與死對頭阪神兩教頭昨在開賽記者會先禮後兵，開季前所有球員年薪已在媒體半公開。（產經新聞提供）

僅樂天定薪

大聯盟今開打，各隊也已公布球員薪資。（資料照）

美日韓職春訓前已拍板

中職近年各隊完成談薪日期

兩年前中信兄弟投手李振昌因薪水還沒談好，以為不用參加春訓，最後還是乖乖報到，具大聯盟、日職資歷的他認為，國外職棒只要沒談好薪水就不會參加春訓，但中職仍要跟著球隊訓練比賽。

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更誇張的是，近年愈來愈多球員在開季前才談定薪水，甚至有人上半季快結束了才簽字，主因是中職採「不定存續契約」，簡而言之就是老闆沒叫你走人就乖乖留下來，合約依然有效，你值多少錢由資方決定。

「這幾年一直都在發生。」對於球團談薪龜速沉痾，中職球員工會理事長陳傑憲感到無奈，他表示，有些球員薪水還沒談好，無法安心準備賽季，也有可能談不好就不打離開職棒圈，希望球團能在春訓開始前就完成談薪。

陳傑憲指出，國外職棒球團認定這位選手價值是多少就簽約，中職頂薪球員很快談好，但中低薪球員拖得比較久，也有被迫簽約的案例，「我覺得在台灣大家很愛比較薪資，明明兩人成績差不多，為什麼我的月薪沒你多，這種比較心態也導致球團談薪以拖待變，也不讓經紀公司有喊價空間。」

球界籲聯盟

建立截止日轉仲裁機制

陳傑憲坦言，球團談薪愈拖愈久一直困擾著選手，與其這樣倒不如設立機制，成績達到什麼程度就給多少薪水，達不到就扣薪。

外界也有質疑聲浪，認為有些球團對球員薪資比價錙銖必較，砸錢投資在啦啦隊女孩身上卻毫不手軟，每天忙著官宣新女孩，顯然劃錯重點，不讓球員「薪」事重重投入賽季才是正辦。

球界人士的看法是，中職要加快的不只是比賽節奏，還有超龜速的談薪，近年來從球員、經紀人到球員工會，不斷呼籲中職應效法大聯盟把仲裁提出日訂為談薪截止日，超過期限還沒談好新約就自動進入仲裁程序，避免球團或少數球員刻意推延。

去年球季於4月1日開打後，味全、統一、中信都才完成全隊談薪，創史上最慢，今年球季恐又要打破紀錄。

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