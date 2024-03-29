美、韓職薪資透明 中職在搞什麼神秘

韓職新球季3月23日開打，10支球隊球員薪資在開季前已公布在韓職聯盟官網。（取自SSG官網）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職獨特現象不只是球團談薪牛步化，善用拖字訣，許多球員薪水也是不能說的秘密，相比國外職棒選手薪資公開透明化，中職儼然是「神秘的聯盟」。

早期全數公開

近年選擇性報喜

約莫10年前，有中職球團高層聲稱，「全世界職業聯盟沒有球隊在公開球員薪水的」，從那時候起，該球團就選擇性公開旗下球員月薪，之後各隊紛紛跟進，只公布部分選手月薪，多半「報喜不報憂」，和早期「全都露」大相逕庭，例如樂天桃猿林子偉本季月薪是多少？抱歉，無可奉告。

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公開薪資驅動競爭

能間接壯大產業

韓職今年開季前所有洋將和本土球員年薪都在KBO聯盟官網揭露，且行之有年，大聯盟所有球員薪資在「Cot’s Baseball Contracts」網站都查得到，日職球團會提供線索給媒體，推估該選手年薪，與實際落差不會太大。

球界人士分析，全球職業球員薪資之所以被揭露，主因在於職業運動本質就是金錢推砌出來的產業，公布薪資帶來競爭驅使進步，湧現源源不絕的話題，年輕人有目標追尋，讓更多人投入這項產業，就會愈來愈壯大。

中職休賽季期間，各隊啦啦隊女孩轉隊、加盟新聞源源不絕，主動提供給媒體尋求新聞露出，林襄、李多慧知名度甚至不輸一線球星，或能招來追星球迷，反倒是在談薪和公布薪資呈現「半職業化」狀態，日久已成沉痾。

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