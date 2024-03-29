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大巨蛋催票 9天7戰預售8.5萬張

2024/03/29 05:30

中職開季大巨蛋9天7戰賽程

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職明晚將迎來2024年球季，開幕戰未演先轟動，例行賽首度進駐台北大巨蛋就寫歷史，作東的味全龍昨透露預售票約2.5萬張，將打破高懸21年的最多觀眾紀錄。另外中信兄弟、樂天桃猿下週接力主辦，大巨蛋總計9天7戰預售票已達8.5萬張，台灣棒球的「巨蛋元年」有個華麗開場。

中職各隊開季主場首戰

龍開幕戰

中職賽事轉播頻道

挑戰3.3萬人滿場

中職明在大巨蛋開打，預售票已賣破2.5萬張。（資料照）

衛冕軍味全休季企圖心強烈，場內板凳深度和場外啦啦隊戰力都大進補，加上「龍之子」徐若熙有望扛先發，不僅是目前唯一加開內野上層的大巨蛋戰役，預售票已達2.5萬張，突破2003年10月11日牛象台灣大賽的20500人，票房收入更可望倍增，還盼能挑戰上限3.3萬人的滿場數字。

味全龍領隊丁仲緯指出，連同31日對上中信兄弟，2戰預售票破4萬張，和球團預估的數字差不多。中職今將公布開幕戰先發，徐若熙應會寫下隊史暌違31年的本土先發紀錄，樂天則可能延續隊史開幕戰先發「全洋投」的傳統。

31日將是中職本季首次3地開打，分別在大巨蛋、新莊和台南。新莊由桃園主場整修中的樂天進駐，相隔8年的首戰非由悍將作東，受惠於新軍台鋼雄鷹的初亮相，即便同日強碰大巨蛋人氣組合龍象大戰，樂天昨公布預售票也有7500張，也要拚滿場。

人氣兄弟

尊爵席3580元售罄

中職明起9天，味全、中信和樂天在大巨蛋輪流作東，搭上清明連假，中信在4月3、4日對台鋼2戰預售票約2.7萬張，樂天在4月5-7日出戰中信3戰約1.8萬張，總計7戰破8.5萬張，單週場均破萬人，是過往在台灣大賽才有的盛況。

值得一提的是，中信在4月3、4日推出的大巨蛋VIP尊爵席，票價3580元寫下最貴門票紀錄，但採間隔入座，有大巨蛋專屬停車位、專人帶位等多項服務，2場合計400席在開賣當天就完售。

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