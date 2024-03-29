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3投7野洪一中 鎖定新里程碑

2024/03/29 05:30

洪一中（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕職棒是紀錄的累積，今年味全龍林智勝將再度挑戰聯盟紀錄，台鋼雄鷹總教練洪一中和統一獅潘威倫、陳韻文、味全龍陳禹勳都將挑戰史無前例的里程碑紀錄。

中職35年挑戰里程碑

林智勝生涯得分1060分，今年將挑戰彭政閔保持得分1090分紀錄，雖然30分的差距並不算太多，但是林智勝因為經常在比賽後段被更換代跑，去年只跑回13分，能否達標還很難說。

洪一中早就是中職史上最多勝總教練，2021年推進到991勝，但和富邦悍將3年合約最後一年的2022年轉任顧問，能否達成1000勝里程碑變成問號，被台鋼延攬後，1000勝又變成肯定句，甚至有機會在球季第1個月就達成，這也是中職最難打破的紀錄之一，目前現役第二多勝的味全龍葉君璋還只有338勝。

中職最多勝統一獅潘威倫、最多援救統一獅陳韻文和最多中繼味全龍陳禹勳，今年都要挑戰「150」里程碑。潘威倫雖然只差2勝，但去年只投9.2局，生涯首次沒有受傷卻勝投掛零，要達成150勝前提是有更多上場機會；陳韻文距離150救援只差6場，可望輕鬆達成，陳禹勳和150中繼還差25場，他過去有2次單季中繼成功超過25場，但去年只有9場。

將在季後引退的周思齊，也要把握最後機會達成千安、百轟、百盜，目前只有百盜還差2次，去年3盜，他表示，希望完成最後一塊拼圖，如果達成將是史上第9位千安、百轟、百盜球員。

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