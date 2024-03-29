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中職重返6隊榮景 必看5大焦點

2024/03/29 05:30

李多慧（取自臉書）

〔記者吳清正／台北報導〕職棒35年將於週六在大巨蛋開打，不僅是中職例行賽首度進入室內球場，今年因為台鋼雄鷹加入一軍比賽，對戰組合更多樣化，場邊較勁也更激烈，球季期待值大漲，以下整理本季五大觀戰焦點。

林子偉（資料照）

新球隊

高國慶（資料照）

拒絕墊底宿命

王柏融（資料照）

中職史上共有5次球隊擴編，前4次新球隊的第1個一軍球季有3次戰績墊底，唯一例外1993是年的俊國熊和時報鷹。

台鋼2022首度參加中職選秀，適逢「選秀小年」，選秀結果並不如2020年的味全龍，但是在中職最多勝總教練洪一中帶領下，年輕球員有明顯成長，並透過擴編選秀、球員交易補強，去年接連奪得二軍總冠軍和冬盟冠軍，雖然公辦熱身賽排名倒數第2，台鋼將全力打破30年來新球隊最後1名的宿命。

台鋼大王

盼重振雄風

去年季後從日職返台的台鋼雄鷹王柏融，旅日前的3個中職完整球季，拿下2次打擊王和安打王，1次全壘打王和打點王，創下單季200支安打和打擊0.412的聯盟紀錄，獲選新人王和2次年度MVP，但是旅日期間表現低迷，公辦熱身賽打擊率只有0.120，王柏融能否克服壓力，重現大王雄風，對台鋼雄鷹戰績也至關重要。

頂級球星

同一年引退

今年已轉任教練的高國慶和季後正式引退的潘威倫、周思齊，今年都將舉辦引退儀式，中職史上首次有3名頂級球星同一年和球迷說再見。

潘威倫和周思齊都將在大巨蛋辦引退賽，潘威倫是9月28日出戰台鋼雄鷹，隔天回台南主場辦引退儀式，周思齊引退賽日期有待確認，高國慶則將於5月26日在台南主場1日限定球員回歸，對中信兄弟之戰先發上場。

頂薪3星

能否強勢回歸

中職平均月薪前三名的富邦悍將江少慶（約113萬元）、樂天桃猿林子偉（約108萬元）和味全龍王維中（約107萬元），去年都受到傷勢影響，今年能否強勢回歸，打出符合身價的表現備受矚目，其中王維中有完整春訓，最後1場公辦熱身賽更投出4局無失分的好球。林子偉即將在二軍展開復健賽，先擔任指定打擊，再進入守備階段。江少慶已開始牛棚練投，預定4月底投復健賽。

台日韓女孩

炒熱看台經濟

在樂天桃猿率先引進南韓啦啦隊成員李多慧大受歡迎後，今年各隊紛紛引進外援，富邦悍將引進最多的3人，包括李晧貞、南珉貞和李雅英，中信兄弟找來邊荷律和李丹妃，統一獅則找來前日職西武獅啦啦隊的千紘Chihiro和希美Nozomi，味全龍網羅李多慧和另一位原樂天女神林襄，台鋼雄鷹有安芝儇和朴旻曙等韓援，更有新崛起爆紅的本土人氣女孩一粒，場邊的較勁更加火熱。

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