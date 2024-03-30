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大巨蛋天選徐若熙 今必收中職第1球

2024/03/30 05:30

中職新球季今在大巨蛋開打，龍隊本土王牌徐若熙將投出歷史性第1球。（記者陳志曲攝）

味全龍昨在大巨蛋備戰。（記者陳志曲攝）

開幕戰尬猿 龍之子對決威能帝

〔記者羅志朋、徐正揚／台北-桃園連線報導〕中職35年開幕戰今天下午5點將在大巨蛋開打，首度上演味全龍對樂天桃猿戲碼，龍隊推出本土王牌徐若熙先發，他將投出中職史上大巨蛋首場正式比賽第1球，強碰樂天先發洋投威能帝。

去年底亞錦賽首戰上演台韓大戰，徐若熙投出大巨蛋首場正式比賽第1球，繳7局無失分優質先發拿下勝投，當時他忘記蒐藏極具意義的「大巨蛋第1球」，今登板前喊話要好好珍藏「中職大巨蛋第1球」，龍隊總教練葉君璋指出，開幕戰徐若熙有投球數限制，最多投80球左右。

陳禹勳今可望對決老東家猿隊。（記者陳志曲攝）

郭嚴文今可望對決老東家猿隊。（記者陳志曲攝）

棄將內心戲 陳禹勳想閃林泓育

陳禹勳和郭嚴文今年從樂天轉披龍袍，兩人都在開季一軍名單，開幕戰對戰老東家將是一大話題。陳禹勳表示，如果今天登板球隊贏球，那就兩全其美了，「但我不想對到林泓育，他太強了。」郭嚴文說，轉隊後心境大不同，若打不好不知道還有沒有下一場，壓力不小。

42歲 「大師兄」林智勝未被列入開季名單，葉總坦言在抉擇時非常糾結，他表示，林智勝還沒調整好，但仍會在一軍隨隊。

林泓育（資料照）

威能帝（資料照）

樂天去年登錄7名洋投僅威能帝獲續約，去年他在台灣大賽扛第1、5戰兩場先發貢獻1勝，今年春訓在宮崎交流賽、巨人來台交流賽都有不錯表現，但21日公辦熱身賽對中信兄弟投3局挨5安失4分，總教練古久保健二表示，威能帝去年是先發輪值的最大支柱，經過討論仍決定把首戰先發交給他。

威能帝前次在大巨蛋登板是3日對巨人，先發3局沒挨安打無失分，他指出，在小聯盟有5次扛開幕戰的經驗，很開心在中職能扛重任，尤其第1場是在大巨蛋，巨人交流賽是他第1次在室內球場登板，回想起來仍覺得很激動，「我就是把自己準備好，給球隊好的開始，不管哪1場比賽，最重要還是享受比賽、享受棒球。」

龍猿歷次開幕戰先發投手

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