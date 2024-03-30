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江坤宇跨越大王障礙 23歲月領54萬

2024/03/30 05:30

江坤宇（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職今正式迎接開幕戰，中信兄弟昨宣布全隊薪資微幅調整超過5.4%，年僅23歲的「小可愛」江坤宇月薪從44萬調升至54萬，打破2017年王柏融50萬的23歲紀錄，而行使FA續留的鄭凱文則被扣薪10萬，但月薪仍有63萬。

江坤宇在金手套4連霸期間打破21、22、23歲的月薪紀錄，不停締造「小可愛障礙」，明年將挑戰「60萬級」。至於其他60萬俱樂部成員，當家主砲詹子賢從去年月薪保密的球季反彈，本季月薪漲至63萬，首度超越從75萬減至60萬的張志豪。

鄭凱文行使FA 被減薪10萬

鄭凱文休季期間行使自由球員權利，最終仍續留球隊，但月薪從73萬元砍為63萬元，成為繼2022年富邦悍將時期的林益全後、史上第2位行使FA被扣薪的球員。呂彥青則從45萬調升至50萬，晉升「50萬俱樂部」。

中信明天迎接本季第1戰，將作客大巨蛋出戰味全龍，昨各隊公布開季名單，中信僅24人，亦是唯一尚未登錄洋將的球隊，不過洋投只要在先發前1天註冊即可，昨公布的開季陣容仍非最後陣容。

中信攻蛋加戲 本季增至28場

中信也宣布，9月21日、22日的主場賽事從洲際球場調整至台北大巨蛋，預料是為「周董」周思齊的引退活動做準備，本季聯盟總計有35場大巨蛋球賽，中信就參與28場，包括10場作東、18場作客。

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