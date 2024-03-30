西班牙大師賽》小天挺進4強 征奧積分入手

周天成晉級4強，至少能入手580分的巴黎奧運參賽積分。（資料照）

接連宰星馬 橫掃梁峻豪

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨晚在西班牙羽球大師賽展現爭取冠軍的決心，在第二局連續得分讓對手節節敗退，小天最終以21：16、21：12橫掃馬來西亞選手梁峻豪，挺進男單4強。

世界排名15的周天成在16強賽決勝局驚險化解4個賽末點，大逆轉新加坡選手鄭加恆，昨晚遇到擊敗「左手重砲」林俊易的梁峻豪，小天不給對手機會，他第二局9：11落後進入技術暫停，回來後完全輾壓對手，以一波12：1猛攻霸氣帶走勝利，繼泰國大師賽、瑞士公開賽，本季第三度挺進4強。

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周天成收下4強門票，也至少能入手580分的巴黎奧運參賽積分，持續穩固奧運參賽資格。小天4強對手是法國人高馬大的大波波夫，昨他以21：14、21：13擊敗泰國王高倫。

周天成和世界排名25的波波夫兩度交手各拿1勝，近一次在今年馬來西亞公開賽交鋒，波波夫鏖戰3局奪下勝利。

相較於周天成可望拿到巴黎奧運參賽資格，林俊易栽在梁峻豪拍下止步16強，在這站將無法獲得奧運積分，小林若想搭上奧運列車，必須在4月9日開打的亞洲錦標賽挺進4強，且中國翁泓陽、馬來西亞黃智勇必須在16強前出局。

王子維以21：13、21：13收拾日本選手田中湧士，本季首度晉級4強，將跟新加坡名將駱建佑爭決賽門票。

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