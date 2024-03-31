晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

徐若熙過亢 強龍守護第1勝

2024/03/31 05:30

味全龍王牌徐若熙投出中職在大巨蛋第1球，先發5局無失分，率隊拿下歷史性首勝。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕在破紀錄的2萬8618名球迷見證下，味全龍王牌徐若熙昨在中職開幕戰先發5局被敲2安飆5K無失分，拿下中職史上大巨蛋首勝和單場MVP，最終龍隊就以3：2擊敗樂天桃猿，賽後他順利收下大巨蛋所投出的第1球，強調會把這顆紀念球裱框珍藏。

徐若熙收下中職史上在大巨蛋的首勝和單場MVP，賽後他更證實28日已訂婚。（取自徐若熙IG）

挺過首局亂流 先發5局無失分

去年亞錦賽台韓戰徐若熙繳7局無失分優質先發，投出大巨蛋首場正式比賽第1球並拿下第1勝，昨再以5局無失分，完成中職在大巨蛋第1球和第1勝，他說，「亞錦賽感覺更激動，畢竟是為國家隊爭取榮譽，這一場感覺也很棒，很開心為球隊拿到勝利。」

龍隊總教練葉君璋賽後收下首勝球。（記者林正堃攝）

郭天信秀美技 蔣少宏攻捕力挺

1局上徐若熙三振林立後形成兩出局，但被3棒梁家榮敲二壘安打，4棒廖健富接著敲安，中外野手郭天信大展「雷射肩」，抓到直闖本壘的梁家榮化解失分危機，中職大巨蛋首K、首安都出現在該局；龍隊總教練葉君璋認為，郭天信美技守備很關鍵，如果掉分徐若熙壓力會更大。

徐若熙第2至5局都未被敲安，5局用73球退場，再靠牛棚守成拿下勝投，最快球速153公里，他坦言狀況沒有調整到最好，壞球常走在前面，之後會再改進，「我很早到球場，太亢奮了，心情興奮大過緊張，賽前一直走來走去，隊友打擊和守備都表現不錯，感謝他們。」

首局徐若熙對開路先鋒陳晨威投出第1球，捕手蔣少宏接球後就把球丟向龍隊休息室，要讓徐若熙好好珍藏，2局下蔣少宏適時敲安，打下中職大巨蛋第1分，再用球棒力挺「龍之子」。

蔣少宏笑說，原本想說高飛犧牲打就好，沒想到威能帝的球來找球棒成為幸運安打，「若熙好壞球比較明顯一點，第1場辛苦難免，相信他會愈來愈好。」

中職在大巨蛋的各項第一

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。