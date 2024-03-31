徐若熙過亢 強龍守護第1勝

味全龍王牌徐若熙投出中職在大巨蛋第1球，先發5局無失分，率隊拿下歷史性首勝。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕在破紀錄的2萬8618名球迷見證下，味全龍王牌徐若熙昨在中職開幕戰先發5局被敲2安飆5K無失分，拿下中職史上大巨蛋首勝和單場MVP，最終龍隊就以3：2擊敗樂天桃猿，賽後他順利收下大巨蛋所投出的第1球，強調會把這顆紀念球裱框珍藏。

徐若熙收下中職史上在大巨蛋的首勝和單場MVP，賽後他更證實28日已訂婚。（取自徐若熙IG）

挺過首局亂流 先發5局無失分

去年亞錦賽台韓戰徐若熙繳7局無失分優質先發，投出大巨蛋首場正式比賽第1球並拿下第1勝，昨再以5局無失分，完成中職在大巨蛋第1球和第1勝，他說，「亞錦賽感覺更激動，畢竟是為國家隊爭取榮譽，這一場感覺也很棒，很開心為球隊拿到勝利。」

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龍隊總教練葉君璋賽後收下首勝球。（記者林正堃攝）

郭天信秀美技 蔣少宏攻捕力挺

1局上徐若熙三振林立後形成兩出局，但被3棒梁家榮敲二壘安打，4棒廖健富接著敲安，中外野手郭天信大展「雷射肩」，抓到直闖本壘的梁家榮化解失分危機，中職大巨蛋首K、首安都出現在該局；龍隊總教練葉君璋認為，郭天信美技守備很關鍵，如果掉分徐若熙壓力會更大。

徐若熙第2至5局都未被敲安，5局用73球退場，再靠牛棚守成拿下勝投，最快球速153公里，他坦言狀況沒有調整到最好，壞球常走在前面，之後會再改進，「我很早到球場，太亢奮了，心情興奮大過緊張，賽前一直走來走去，隊友打擊和守備都表現不錯，感謝他們。」

首局徐若熙對開路先鋒陳晨威投出第1球，捕手蔣少宏接球後就把球丟向龍隊休息室，要讓徐若熙好好珍藏，2局下蔣少宏適時敲安，打下中職大巨蛋第1分，再用球棒力挺「龍之子」。

蔣少宏笑說，原本想說高飛犧牲打就好，沒想到威能帝的球來找球棒成為幸運安打，「若熙好壞球比較明顯一點，第1場辛苦難免，相信他會愈來愈好。」

中職在大巨蛋的各項第一

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