郭天信、陳冠偉首尾呼應 重挫猿氣

龍隊中外野手郭天信（右）大展「雷射肩」，化解首局失分危機。（記者林正堃攝）

猿隊梁家榮（左）首局衝回本壘時遭龍隊郭天信長傳阻殺，錯失先馳得點。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕衛冕軍味全龍昨在開幕戰1分險勝樂天桃猿，先發投手徐若熙5局無失分好投，中外野手郭天信首局外野長傳助殺、後援投手陳冠偉8局守住危機，也是成就這場勝仗的關鍵。

首局長傳助殺 天哥歸功郭嚴文

徐若熙首局挨梁家榮、廖健富安打，廖健富敲安時，二壘上的梁家榮快馬加鞭搶攻本壘，卻在一步前就被接到郭天信回傳球的捕手蔣少宏觸殺，樂天錯失先馳得點良機；8局上，陳禹勳遭前隊友梁家榮敲安、保送廖健富，教練團推上陳冠偉，他讓朱育賢擊出飛球出局，隨後再完成9局上投球，收下救援成功。

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郭天信說，回傳準確度歸功一壘手郭嚴文站位，「文哥有把內野線的位置站出來，就參考那個方向去傳。傳出去有瞄到阿銀學長剛過三壘一點，有百分百把握。」

陳冠偉（右）8局上緊急登板化解一、二壘有人危機，大巨蛋第1個救援成功到手。（記者林正堃攝）

陳禹勳遇亂流 陳冠偉救援成功

陳禹勳8局在危機下登板，雖三振林立，卻被下一棒梁家榮敲安，追到1分差。賽後，陳禹勳特別感謝陳冠偉，直言這是場團隊勝利。

完成「拆彈」任務的陳冠偉則笑說：「應該的，後援投手工作本來就是這樣。」他認為徐若熙拿MVP才是實至名歸。

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