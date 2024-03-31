新莊鷹猿際會 黃子鵬喊話台鋼大王

王柏融（資料照）

黃子鵬（記者林正堃攝）

猿主場開幕戰 文大幫過招

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹今晚迎接隊史首戰，除了20歲大物伍祐城扛下先發重任，王柏融也可望暌違6年於中職亮相，首位對上的投手就是前桃猿隊友、文化大學學弟黃子鵬；即將面對「台鋼大王」，黃子鵬昨笑說，「學長應該要對學弟好一點！」

黃子鵬無緣扛聯盟開幕戰先發，但樂天把主場第1戰交給他，也正好是台鋼隊史第1戰。過去從未對決過台鋼，但黃子鵬看過對手在二軍和冬盟的比賽，認為拚勁很好且休季補強完善，「能進到職棒，每隊實力都差不多，希望能把練習的都發揮出來。」

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郭永維、藍寅倫和王柏融等前猿將都在台鋼的開季名單，也都有機會首度交手黃子鵬，而「大王」又更特別，兩人在文化大學僅差1屆。黃子鵬不諱言，學長壯到像綠巨人浩克，對決起來更帶勁，「學長能有這麼多球迷，包括來自台灣和日本，真是不簡單！」

台鋼雄鷹昨在集團會長謝裕民（右）與教頭洪一中（中）帶領下車掃，為今天首戰造勢。（台鋼提供）

古久保健二（記者林正堃攝）

古久保鬥洪總 公約數悍將

不只投打對決很有「猿」，樂天總教練古久保健二跟台鋼總教練洪一中都是「前悍將」，甚至要在富邦主場新莊交手。古久保認為，洪總是很優秀的總教練，特別有領導選手的能力，且治軍嚴謹，對年輕選手來說是非常好的訓練。

台鋼由隊史首位選進的投手伍祐城挑大樑，他在熱身賽投2場，防禦率4.50，也讓古久保很有印象，「直球滿厲害的，他是一名好投手，沒有那麼好打。」

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