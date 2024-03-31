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大巨蛋第1場引退式 蘇建文執法終戰

2024/03/31 05:30

資深裁判蘇建文（左一）昨在中職開幕戰擔任三壘審。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕歷經1萬1700個日子，60歲的資深裁判蘇建文昨在中職開幕戰擔任三壘審，以大巨蛋華麗舞台做為執法生涯最終戰後，轉任聯盟副技術長去培育二軍年輕裁判，他感性地說，「沒有感傷，只有感恩。」

1992年3月19日中職3年開幕戰，味全龍與統一獅在台北市立棒球場熱戰，蘇建文擔任右線審開啟長達33年判官生涯，到昨中職35年開幕戰在大巨蛋畫下句點，累計執法3381場，其中914場主審都是中職紀錄。

昨開賽前蘇建文緩步走進場，逾2萬名球迷響起熱烈掌聲，隨後他與中職會長蔡其昌、當值裁判張展榮、尤志欽、楊崇煇一一擁抱；蘇建文透露，幾年前就向聯盟長官提出退居幕後的想法，直到今年開季前才定案，還特別禮遇他在中職大巨蛋首戰執法，「能在大巨蛋做結尾，這是無比榮耀，也是一輩子的回憶。」

蘇建文學生時期加入排球校隊，沒有棒球底子，1991年聯盟招募裁判，通過「職棒之父」洪騰勝面試如願入行，他說，「我不是科班選手出身，也沒有裁判經驗，卻能在職棒一站就是30幾年，非常感恩，我沒退休，未來會在二軍培養年輕裁判，以不同方式貢獻所學。」

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