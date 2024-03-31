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日男瘋中職 砸13萬買5隊季票

2024/03/31 05:30

日本球迷Koji（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中職開幕戰昨在台北大巨蛋寫下史上最多觀眾紀錄，加上啦啦隊「洋將大軍」錦上添花，各隊季票銷量都大幅增長，影響力甚至擴及到國外，日本球迷Koji更豪砸近13萬購入5隊季票，這是過往罕見的現象。

龍象悍3隊季票完售

中職今年有35場大巨蛋比賽，6隊輪流當主人，季票會員都有優先購票資格，帶動買氣，昨開幕戰作東的味全龍，季票會員首度增至500名，已銷售一空；聯盟人氣王中信兄弟更不用說，季票會員600席全賣光。

富邦今年亞瑟傳奇（頂級季票會員）從150名增額至188名，另也加開亞瑟王（頂級會員）名額，仍供不應求全數完售，創下隊史會員總人數紀錄；統一獅昨也透露，季票售出近300套，比去年增加100多套。

昨在大巨蛋28618名觀眾，Koji堪稱全場最瘋狂球迷。來自日本的他，在台灣生活邁向第6年，從2021年起連3年購入富邦和中信的季票，今年第一次加購統一、樂天和味全季票。中職6支球隊他手握5隊季票，花費近13萬。

Koji直言，普通購票怕買不到好座位，想說先付錢確保位置，「幸運的是，我也交到一些朋友，就算不能去，也能讓給朋友去看，不會浪費。」他也直言，今年味全和富邦的季票都賣光光，有感受到今年關注度特別高。

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