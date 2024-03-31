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牧倫斯半路走人 國王慘輸勇士

2024/03/31 05:30

新北國王洋將牧倫斯（右）昨僅繳出7分、4籃板成績。 （記者陳志曲攝）

毛加恩不忍了 解除合作

牧倫斯（右二）與隊友起口角，真接轉身走人，離開球場。（取自PLG YT）

〔記者林岳甫／新北報導〕新北國王洋將牧倫斯昨情緒失控，在板凳席和隊友楊敬敏、李愷諺爆發口角，隨後直接脫掉球衣走人，並自行駕車離開新莊體育館，最終國王以77：102不敵富邦勇士，國王總經理毛加恩賽後宣布即刻解除和牧倫斯的合作關係。

桀驁不馴的牧倫斯有多次和對手起口角的前科，沒想到這回把砲口對內。他在第二節初掉球，不滿裁判沒響哨直接坐在原地未回防，讓勇士洪楷傑飆進三分球，國王喊出暫停後，楊敬敏當場指正牧倫斯的態度，李愷諺則要求牧倫斯冷靜「離開現場」，不料牧倫斯一怒之下脫掉球衣甩頭閃人，隨後更開車離場。

與隊友起口角 直接離場

毛加恩直言，牧倫斯就像不定時炸彈，球團已對他睜一隻眼閉一隻眼，這次無法再容忍，決定跟他解除合作關係，就算少了他球隊還是很有競爭力。

牧倫斯前一次對勇士繳出23分、10籃板，扮演獲勝功臣，昨僅拿到7分、4個籃板，並換到一張離開台灣的機票，國王昨欲振乏力，僅奧帝拿下11分，其他人得分都是個位數，在主場輸得灰頭土臉。

勇士強森攻下27分，周桂羽也斬獲生涯最高20分，攜手帶隊終結5連敗。總教練許晉哲除了大讚周桂羽對球隊幫助很大，並強調贏球是靠防守，畢竟連敗期間最大問題是防守太差，希望之後能維持相同的防守強度。

另一場，年度MVP熱門人選盧峻翔攻下17分，加上沃許本20分，率桃園領航猿以96：71大勝新竹攻城獅，收下5連勝及主場7連勝。攻城獅戰績12勝13敗居第4，僅領先12勝15敗的勇士1場勝差。

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