40分20籃板 溫班亞瑪新驚奇

溫班亞瑪（右）繳出40分20籃板7助攻好成績，助馬刺擊退尼克。 （歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕尼克控衛布朗森昨狂轟生涯新高61分，卻被新科狀元溫班亞瑪的40分、20籃板給比下去，西部墊底的馬刺歷經延長賽，130：126力退尼克，本季首度3連勝。

溫班亞瑪主場一柱擎天，22投13中、包括三分球9投4中，成為1993年「俠客」歐尼爾以來，首位單場40分、20籃板的超級新秀，並跟上卡森斯、A.戴維斯腳步，榮膺聯盟史上第3位單場「40分、20籃板、4記三分彈」的長人。

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20歲的溫班亞瑪表示，一直渴望更強大，也仍有許多亟待改進之處，「我和頂尖高手還有段差距，但我相信走在正確道路上。」馬刺總師帕波維奇盛讚愛徒，直言溫班亞瑪不斷汲取經驗，持續成長茁壯，「他非常特別，展現場上各種能力，甚至是傳球天賦。」

悲情布朗森 61分做白工

布朗森47投25中，雖是隊史單場60分第3人，但延長賽熄火，賽後布朗森直言，溫班亞瑪展露成為傳奇球星的實力，「從他所完成的紀錄可以看出。我很尊敬他，要在他身上得分相當困難。」

這場史詩對決，雙方驚人數據也是聯盟史上第二回，1961年張伯倫曾豪奪78分、43籃板，但獨取63分的貝勒率湖人歷經3次延長賽，總算險勝費城勇士。

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