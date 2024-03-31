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WTT仁川冠軍賽》林昀儒不敵馬龍 無緣4強

2024/03/31 05:30

WTT仁川冠軍賽男單8強賽，林昀儒遭馬龍逆轉，無緣晉級4強。 （取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨在WTT仁川冠軍賽男單8強賽，以1:3遭兩屆奧運男單金牌名將馬龍逆轉，無緣晉級4強。

世界排名第6的林昀儒，過去在國際賽和馬龍交手以4勝5負略居下風。不過，最近一次在去年底法蘭克福冠軍賽決賽，小林以4：1屠龍成功，高舉冠軍獎盃。

林昀儒昨首局展現速度優勢，11：6先馳得點；第2局是全場勝負分水嶺，小林在10：8聽牌下錯失3個局點，12：14被逆轉。隨後兩局，林昀儒也分別在7：4、7：6領先下被馬龍「定桿」，連兩局以7：11淪陷。

35歲的馬龍賽後盛讚林昀儒的實力已到了世界最高水準，輸他1、2局，甚至整場都輸他也很正常，「我還是按照既定的戰術，在輸掉第1局後，耐心的1分1分咬。」馬龍表示，他在第2、3局落後時沒有放棄，靠著一些變化在關鍵球抓住機會，才能後來居上。不過，馬龍在稍晚的4強賽，激戰7局後敗給隊友梁靖崑，無緣爭冠。

世界排名第8的巴西名將卡德拉諾，前天在16強賽先以3：1擊敗法國「眼鏡哥」A.勒布朗，昨8強賽再以直落三扳倒世界排名第5的「眼鏡弟」F.勒布朗，晚間更以4：2爆冷打敗世界排名第2的樊振東，今晚將和梁靖崑爭冠。

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