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大巨蛋首轟曾頌恩 兄弟屠龍開門紅

2024/04/01 05:30

兄弟曾頌恩在5上開轟，不但助隊追平比數，也成為中職例行賽首位在大巨蛋開轟的打者。（記者林正堃攝）

曾頌恩沒想過首轟是自己

中外野手岳政華9下上演撲接美技再見接殺，兄弟1分險勝味全。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕3月初和讀賣巨人交流賽及兩場公辦熱身賽，中信兄弟開季前合計在大巨蛋吞下3敗。昨再次造訪大巨蛋，曾頌恩5局開轟留名，加上岳政華9局下再見美技接殺，終場3：2險勝味全龍，例行賽首戰就在大巨蛋奪勝。

兄弟教頭平野惠一執教首戰就奪勝，他表示「首勝球」要交給猛登。（記者林正堃攝）

兄弟洋投猛登交出7局失1分好投，龍隊王維中今年轉任先發，5局僅失1分，但被敲2安都出自曾頌恩，其中5局上陽春砲幫助兄弟追成1平。

兄弟6局再靠陳子豪高飛犧牲打2：1超前，陳俊秀8局上的二壘安打則打下轉隊後首分打點。9局下，龍隊最後反攻，陳品捷2出局後從吳俊偉手中敲安，差點被岳政華接殺，下一棒的張政禹又擊出平飛球，被岳政華美技撲接，重播後仍維持原判。

曾頌恩成為中職例行賽首位在大巨蛋開轟的打者。他說，「練習時就試著打出距離，當下還滿有自信距離應該夠。」他也笑說，沒想過大巨蛋首轟會是他，原本猜測陳子豪或吉力吉撈．鞏冠更有機會。

岳政華9下關鍵再見接殺

岳政華9局下關鍵的美技接殺，曾頌恩在右外野也跟著球迷一起跳起來驚呼。岳政華則說：「前一顆有機會接到但掉出來，因為最後那分很重要，想盡量撲，反正後面有人幫忙補位。」

龍隊連2場 票房破2萬

兄弟教頭平野惠一執教首戰就奪勝。他表示，首勝對他來說感受不大，只想著球季已經開始，接下來每打1分、守1分都會是關鍵，至於首勝球，他透露：「這也是猛登的首勝球，因此交給他了。」

北部昨大雨不斷，新莊樂天桃猿和台鋼雄鷹之戰延賽，大巨蛋則不受天候影響，昨共20158人進場，龍隊主場連兩場破2萬。大巨蛋下次賽事將是4月3、4日中信兄弟主場迎戰台鋼。

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