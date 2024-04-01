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北部暴雨 球迷慶幸改攻蛋

2024/04/01 05:30

昨在大巨蛋進行的龍象戰不受暴雨影響，有20158人進場，龍隊主場連兩場票房破2萬。（記者林正堃攝）

新莊延賽 大巨蛋鬧熱滾滾

〔記者徐正揚／台北報導〕有沒有大巨蛋，看棒球有什麼差別，碰到下雨天就知道。昨天下午氣象局針對中部以北7縣市發布大雨特報，不到1小時立刻反應在台北大巨蛋、新莊棒球場兩地的賽事，大巨蛋內鬧熱滾滾照常比賽，新莊受暴雨影響先是延後開打隨後宣布延賽。

味全龍昨在大巨蛋迎戰中信兄弟，球場週邊從中午過後下起間歇小雨，開賽前1小時雨勢逐漸轉大，正在排隊的人潮雖瞬間四散找地方躲雨，等待購票與進場的動線卻沒受到太大影響，比賽也準時開打，在大巨蛋內完全感受不到外面下著大雨。

1位爸爸帶著2個女兒於開賽後約10分鐘抵達大巨蛋，他表示，上週就計畫週日帶小孩看球，因為家住板橋原本要就近去新莊，看到天氣預報決定換到大巨蛋，得知新莊因雨延賽自認做出正確決定，「剛好女兒都沒來過大巨蛋，雖然門票貴了一點，至少不用淋得一身濕。」

蛋內下小雨 狀況劇又出現

只不過，外面下大雨，大巨蛋裡面也下小雨，有球迷在ptt分享坐在「209區約9排、10排中間位置」的照片，看台上方持續滴水，座位附近明顯積水，遠雄的回應與3月初巨人交流賽時相同：「屋頂天溝管線轉折接縫，因為下雨溢水，管線固有縫隙為伸縮縫，在設計上轉接角度不良，造成反饋溢水。」

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