猛登「鬍」了 首勝不居功

酷炫鬍子造型的猛登，先發7局失1分好投，助兄弟拿下開季首勝。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕有6年大聯盟資歷的猛登首次在中職例行賽登板，就以重新留回鬍子的酷炫造型亮相，還交出7局失1分的好投，帶領中信兄弟在開季首戰就拿下本季首勝，雖無緣獲選單場MVP，他卻認為，這1勝是團隊的勝利，球隊贏球才是最重要的。

7局僅失1分好投 認為是團隊的勝利

猛登用93球投7局，送出8次三振，被打4支安打有3支集中在2局下，也讓他失掉唯一的分數，之後一度讓味全9上9下，最後用7上7下完成投球任務，他表示，這場與高宇杰的搭配默契、投球策略的執行都很好，守備也用很多Nice Play支援他，「這1勝是團隊的勝利。」

請繼續往下閱讀...

猛登指出，來台時只想著能進入先發輪值，沒想到會是開季首戰先發，能投第1場是很大的榮譽，大巨蛋是很漂亮的球場，很開心能在這麼棒的場地投球，曾頌恩擊出全壘打幫球隊追平非常關鍵，拿到MVP實至名歸，最後岳政華的美技飛撲接殺也很重要。

猛登的鬍子也是球迷討論話題之一，他在美職與韓職都有蓄鬍的習慣，但在季後都會剃掉，從春訓再把鬍子留回來，他笑說：「球季開始了，我跟鬍子都準備好了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法