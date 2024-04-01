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少賺開幕財 猿臨場球迷服務

2024/04/01 05:30

雙北昨天下午遭暴雨襲擊，新莊棒球場賽事因此延賽。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕有顆巨蛋多幸福？樂天桃猿是最快有感的球隊，雙北前2天都降雨，前天台北大巨蛋準時打成、完賽，昨轉戰新莊就遇到本季第1場延賽，高熱度的主場開幕戰因此泡湯，少賺一波「開幕財」。

「猿鷹之戰」遭雨神攪局延賽，樂天球團臨時出動教頭、球員跟敗興而歸的球迷擊掌，歡送他們離開。（記者陳志曲攝）

雙北昨早上就下一波暴雨，新莊球場用帆布蓋起，樂天高層到球場就心繫天候狀況，總教練古久保健二也在採訪結束後說，「球賽不知道打不打得成？」一面向媒體詢問氣象預報。

古久保率球員 跟球迷擊掌

兩軍到球場皆無法戶外練打，好不容易等到掀開帆布補土，下午3點半又烏雲密佈，聯盟工作人員趕緊蓋上帆布，果然20多分鐘後再降暴雨，5點確認延賽。

樂天球迷直言 有巨蛋有差

由於昨天預售票就有7500張，樂天球團臨機應變，出動古久保健二、林耀煌、林政華、鈴木駿輔、賴胤豪到球迷看台出口，列隊跟散場球迷擊掌，歡送他們離開，做了20分鐘的球迷服務。

1名前天到大巨蛋看球的樂天球迷直言，有個室內球場還是很幸福的，前2天都是早上就下雨，但在大巨蛋不用擔心會不會延賽。

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