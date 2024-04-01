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黃色血統對決 台鋼命定的首戰

2024/04/01 05:30

台鋼首戰本土先發伍祐城，將改到大巨蛋投出隊史第1球。 （記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕台鋼雄鷹昨隊史首戰因雨延賽，今天將到台北大巨蛋練球，歷史首戰改成後天作客大巨蛋強碰中信兄弟，成為首支在室內打隊史首戰的隊伍，對兄弟血統濃厚的台鋼來說頗具意義。

雨神巧安排 首戰改對兄弟

台鋼教練團包括打擊教練路易士、投手統籌教練橫田久則、投手教練蕭任汶和捕手鄭漢禮，都和總教練洪一中一樣擁有來自兄弟象的「黃色血統」，昨作客新莊遇雨襲，隊史首戰變成3日對上中信兄弟，堪稱「命運的安排」。

對上老東家 陳文杰很興奮

不只是教練團有「黃色血統」，列入開季名單的陳文杰、杜家明和吳明鴻也有望對決老東家。談到隊史首戰意外對上中信，陳文杰就表示，「畢竟都是曾一起拿過冠軍的隊友，也有人跟我一起從二軍打拚上來，很開心能跟他們對決。」

伍祐城先發 首球設定本土

台鋼雄鷹首戰已預定交由20歲大物新秀伍祐城先發，將投出隊史第1球，洪總表示，一開始就設定本土投手投首球，由伍祐城跟陳柏清良性競爭，後來伍祐城狀況好一點，決定由他先發。

洪總認為，選手們經過去年一整年的努力，很期待在場上展現成果，「我告訴他們要勇敢、有自信，好就保持，不好就再加油，只要不害怕、不緊張就先贏一半。」

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