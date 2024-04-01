古林5局無失分 獅首勝到手

統一獅開路先鋒林佳緯打出4支安打，還差點完全打擊。（記者李惠洲攝）

統一大勝富邦悍將

統一獅古林睿煬昨先發5局無失分，飆出9次三振，領軍大勝悍將。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕古林睿煬昨先發5局無失分，飆出9次三振，新任開路先鋒林佳緯打出4支安打，終場統一獅以9：0大勝富邦悍將，贏得本季首戰勝利。

古林最快球速156公里，被擊出4支安打，只讓富邦上過1次得點圈，單場9K是生涯第2多。

請繼續往下閱讀...

統一總教練林岳平表示，古林不但球速有投出來，各種球路都能搶好球數，原本設定投6局、85球，但投完5局已79球，就照原定計劃起動牛棚，裴瑞茲、李其峰和尹柏淮也都能完成自己的工作。古林表示，雖然結果是好的，但還有進步空間，希望更有效率拿下出局數。

富邦先發9棒只有王正棠沒有被古林三振，對戰兩打數都擊出安打，但第4局返回一壘時漏踩二壘壘包，被古林傳二壘促請裁決出局。

古林表示，當時是教練和捕手陳重羽提醒他，王正棠沒有踩到二壘壘包，王正棠從熱身賽就打得非常好，真的是很好的打者，還好沒有被他的安打造成失分。

林佳緯4安 補上缺口

統一先發9人全員安打，共打出19安，林佳緯只差全壘打就完全打擊，邱智呈演出猛打賞，黃勇傳單場2支高飛犧牲打平聯盟紀錄，共打下4分打點。

王正棠漏踩壘包出局

林岳平表示，林佳緯的表現讓人驚喜，原本擔心蘇智傑季初缺席影響攻擊火力，林佳緯適時補上缺口。林佳緯表示，單場4安自己也意外，公辦熱身賽結束後，練習時感覺狀況並不好，昨賽前打擊練習結束後還請打擊教練幫他調整動作，第1局擊出安打後信心提升，感覺越來越好。

林佳緯在第8局最後打席挑戰完全打擊，打成中、右外野深遠飛球被接飛。他表示，這是生涯離完全打擊最近的一次，第8局的確想拚全壘打，可惜被投手較慢的投球節奏干擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法