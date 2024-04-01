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PLG》開除牧倫斯 國王拉尾盤沒止血

2024/04/01 05:30

夢想家麥卡洛（右）拿下27分領軍擊退國王，穩固龍頭寶座。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕歷經前晚牧倫斯大暴走離場，新北國王昨沒能用勝利提振士氣，最終以105：108敗給福爾摩沙夢想家，苦吞3連敗，夢想家在麥卡洛27分領軍下，喜收3連勝，以19勝9負穩固龍頭寶座。

3分之差輸給夢想家

牧倫斯前天在主場情緒失控，和隊友楊敬敏、李愷諺爆發口角，隨後脫掉球衣逕自開車離場，讓球迷看傻眼，他被國王開除後也已清空休息室所有物品離隊。

國王教練萊恩透露，賽前有向球員喊話要帶著為彼此而戰的精神打球，希望能用一場好比賽贏得球迷信任。

林書緯則表示，問題都已發生，因此得團結拚戰，不要讓一件事情影響球隊往後的表現。

國王想證明少了牧倫斯一樣具有競爭力，上半場以61：56領先，但下半場卻打得荒腔走板，第四節一度落後21分，雖然奮力追到1球之差，但林書緯的最後出手遭錢肯尼封阻，最終以3分落敗。

林書緯拿下全隊最高的24分，曼尼高貢獻14分、13助攻，但夢想家火力兇猛，全場轟進17記三分球，忻沃克包辦5顆、斬獲20分，德文馬布爾也進4顆、進帳24分，林俊吉貢獻13分。

沃許本雙廿 助猿逆轉鋼鐵人

另一場，最多落後12分的桃園領航猿，靠著沃許本轟下23分、20籃板，加上伯朗17分，終場以83：79逆轉高雄鋼鐵人，收下6連勝，以1.5場勝差緊追夢想家。

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