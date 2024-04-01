綠衫軍58勝 近15年隊史最佳

塞爾提克波辛傑斯（右）灌籃得分。（今日美國）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕同樣揮別2連敗陰霾，東部雙霸昨都在客場奏捷，穩居全聯盟龍頭的塞爾提克搶下58勝，締造近15年來隊史最佳戰績；公鹿則靠著「字母哥」瘋狂灌籃秀，中止老鷹4連勝。

塞爾提克接連爆冷輸給老鷹後，對決西部鵜鶘強勢反彈，先發五虎得分都達雙位數，尤其中鋒波辛傑斯19分、10籃板、4火鍋帶領下，第3節發動28：11反撲，終以104：92獲勝，避免本季首次3連敗，58勝16負更是2008-09年62勝以來最佳戰績，綠衫軍例行賽還剩8場，可望達成第14次單季60勝。

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波辛傑斯以金塊衛冕軍上季曾4連敗為例，強調：「打好比賽更重要，但贏球肯定也是好習慣。我們在剩下的例行賽得持續提升，因為季後賽你甚至需要做得更多。」「雙探花」塔圖姆、J.布朗分別貢獻23分、17分。

字母哥灌籃秀 強壓老鷹

落後塞爾提克11場勝差的公鹿，雖然射手里拉德休兵，亞德托昆波肆虐禁區，全場22投12中，包括6次灌籃得手，包辦36分、16籃板、8助攻、3抄截，率隊122：113強壓老鷹。這是「字母哥」職業生涯例行賽第127場「30分、10籃板、5助攻」，追平湖人詹姆斯，總教練瑞佛斯盛讚：「他的表現無懈可擊，簡直在場上無所不能。」

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