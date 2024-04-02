台鋼砸錢「租蛋」練兵 首戰拚壓倒兄弟

台鋼大巨蛋首戰先發人選，以左投江承諺（見圖，資料照）、陳柏清兩人的可能性高。

明準備打響一軍第一砲

台鋼雄鷹一軍首戰將在明天對決中信兄弟，球團昨大手筆租借大巨蛋練兵，準備全力搶勝打響第一砲。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台鋼雄鷹明晚出戰中信兄弟，「確定」將是隊史首戰，面對大巨蛋可能的2萬黃潮來襲，來自南台灣的職棒新軍必將經歷震撼，老先覺洪一中督軍坐鎮，力圖穩定軍心，旗開得勝，黃綠史上首次對決，話題滿滿。

台鋼原本前天在新莊對樂天桃猿開季，無奈因雨泡湯，球團慎重起見，避免全隊休兵2日往返北高舟車勞頓，不僅多住宿北部3天，昨還租借4小時、共花費逾10萬元，首度踏進大巨蛋練球，大手筆開銷就是要讓選手無後顧之憂備戰隊史一軍首戰。至於，主隊中信兄弟已在大巨蛋打過4場，巨蛋經驗值明顯高過台鋼雄鷹，象鷹將2連戰。

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江承諺有望扛首戰先發

這場歷史戰役，誰會是台鋼先發「扛棒」，全力打響成軍第一砲，包括江承諺、陳柏清兩名本土左投都被考慮，以大賽抗壓經驗和調整近況，去年底交易過來的前獅隊最多勝（34勝）左投江承諺有機會肩負重任。

昔日曾帶兵先後出征過日本6座巨蛋的台鋼教頭洪一中，堪稱是沙場老將，昨天也是首度踏進台北大巨蛋，感概萬千。洪總說：「跟日本的感覺不太一樣，但不會比較差。」

洪總希望還有「第2顆蛋」

洪總坦言，身為棒球人，過往看到國外巨蛋球場多少會羨慕。如今跟國外相比，台灣有一座不輸他國的室內棒球場，「台灣因天氣炎熱、雨季，本來就適合蓋巨蛋，且哪裡都適合，未來的需求應該也會越來越大，第一座巨蛋歷經風風雨雨終於完工啟用，有機會讓台灣體育圈運動設施整個改觀，帶來正面影響，希望台灣還能再有『第2顆蛋』，應該也會比第1顆蛋順利。」

中職於1990年3月17日在台北市立棒球場進行第1場比賽，洪一中擔任兄弟象先發捕手打第3棒，8局下擊出中職史上第1支三壘安打送回王光輝攻下兄弟第2分，生涯第一戰就寫紀錄。34年後，職棒角色不斷改變的洪一中，明天將以史上最多勝總教練的身分帶領中職新軍台鋼，挑戰個人和隊史台北大巨蛋首戰首勝，且對上昔日職棒啟蒙的老東家黃衫兄弟（中信兄弟前身），只能說是命運天注定。

中職休兵兩天後，明晚6隊都集結在北部開戰，史上第一次，另兩場分別為天母龍猿戰和新莊獅悍戰，這兩戰能否打成，仍要靠天公作美。

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