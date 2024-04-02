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錯過隊史第1球 伍祐城小可惜

2024/04/02 05:30

因雨錯過首戰先發的伍祐城，調整心態準備下一場。 （記者林正堃攝）

大巨蛋首戰先發換人

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹前天在新莊對樂天桃猿之戰因雨延賽，不僅讓伍祐城與投出隊史第1球的殊榮擦身而過，也因教練決定不更動先發輪值，明天改在大巨蛋的隊史首戰確定換人先發。

調整心態準備下一場

伍祐城指出，前天原本正常準備，得知下雨延後開打，看著雨勢愈來愈大，覺得應該沒機會打成，到場雙親也沒能看到他的一軍初登板，「錯過隊史首戰先發當然可惜，但球季比較重要，之後的每一場比賽，都會比第1球重要，就好好準備下一場比賽，應該是回高雄。」

投手教練橫田久則表示，跳過伍祐城的先發是基於輪值的整體考量，先發投手仍會按照開季的計畫去安排，伍祐城也會按照天數做些微調整，讓他做好心理準備，隔個幾場再回到輪值，新莊因雨延賽是預料中的事，至於首戰換誰先發，時間到了就會公布。

連同擔任教練去過札幌巨蛋，橫田集滿日職6座巨蛋球場，他很高興看到台灣也有巨蛋，「乍看有點像札幌巨蛋，細看比較接近東京巨蛋，外野看起來好像很遠，因為室內球場幾乎不會有風，其實球很容易飛出去，大巨蛋是用人工草皮，擊出的球比較不會亂彈，比較好防守，台鋼投手屬於投給打者打的型態，在大巨蛋投球應比較有利。」

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