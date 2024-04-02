陳文杰叮囑隊友 大場面別手軟

即將迎戰最熟悉的敵人「兄弟隊」，陳文杰不但不緊張還很興奮。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕台鋼雄鷹隊史首戰的地點從新莊換到大巨蛋，也讓陳文杰的轉隊首戰變成對上前東家中信兄弟，他既期待又興奮，想到兄弟今年第1次以大巨蛋為主場，明、後天2連戰的觀眾應該都破2萬人，希望年輕球員可以好好享受比賽。

對戰前東家 很興奮不緊張

陳文杰指出，前天在新莊因雨延賽，他就做好轉隊首戰要對兄弟的心理準備，畢竟明、後天在大巨蛋不會受天候影響，正式例行賽與熱身賽交手過好幾場是兩回事，「興奮的成分比較多，因為曾經熟悉的人都在對面，熱身賽他們都會特別針對我，還滿有趣的。」

請繼續往下閱讀...

2連戰可能都逾2萬觀眾

陳文杰表示，兄弟假日主場觀眾經常破萬，明、後天在大巨蛋一定會更多人，雖然他有過很多經驗，年輕球員卻必須開始習慣，公辦熱身賽在斗六7315人是很好的參考，「也許他們是第1次在超過2萬人面前打球，希望可以專注在比賽上，不要看到這麼多人就手軟，只要遇過1、2次，撐過去就不會怯場。」

陳文杰是台鋼唯一打過亞錦賽的野手，重回大巨蛋卻沒有特別感覺，他認為，基本上沒有什麼改變，昨天全隊首次在大巨蛋練球熟悉場地，教練不時提醒哪些地方該注意，他也會分享亞錦賽的經驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法