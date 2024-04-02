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洪總千勝倒數 最快明點亮M8

2024/04/02 05:30

台鋼總教練洪一中目前已累積991勝，距離千勝僅差9場。（記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕自2004年6月19日拿下執教首勝，洪一中在中職開打前已累計991勝，明天率台鋼雄鷹在大巨蛋進行首戰，除了要力拚台鋼的第1勝，也代表個人千勝即將開始倒數；台鋼球團已規畫好「千勝打卡點」，邀請球迷一起迎接洪總千勝到來。

洪一中總教練各階段百勝紀錄

球團規劃千勝打卡點

台鋼集團會長謝裕民上週六和洪總一起率隊在高雄市區車掃，以與眾不同的大陣仗為球團首個一軍球季造勢。當初提及為何延攬洪總執教時，謝裕民就表明希望能將他的千勝留在台鋼、留在高雄，而今「千勝之旅」即將展開，最快明天就能亮起「M8」。

台鋼球團對於洪總千勝倒數也已有規畫，不但會在澄清湖球場、球隊專屬商店「鷹House」設置打卡點，也可望在其他高雄景點放置，都希望高雄市民能夠踴躍支持這位來自哈瑪星的在地總仔。

本週5連戰 前2場尬兄弟

此外，從明起至洪總999勝時的每一場台鋼勝利賽後，也會安排單場MVP揭曉目前的勝場累積數，而當千勝達標時，更已備妥相關企畫。台鋼本週5連戰，明後天和中信兄弟交手後，週五將回到澄清湖球場展開首個主場系列3連戰，對戰富邦悍將。

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