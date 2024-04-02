鄧愷威美職圓夢 國際賽仍有憾

巨人隊鄧愷威大聯盟圓夢。（取自巨人隊臉書）

〔記者吳清正／台北報導〕巨人隊鄧愷威達成登上大聯盟投手丘的夢想，如是說棒球生涯還有不圓滿的地方，可能是國際賽還沒有過好表現，尤其是去年經典賽，但他沒有因為挫折灰心喪志，持續努力終於美夢成真。

經典賽登板慘失3分

去年鄧愷威在經典賽開打前5天才返台向台灣隊報到，首戰對巴拿馬中繼登板，第1球就投出觸身球，之後再連投4個壞球，巴拿馬觸擊到投手前，他暴傳一壘，留下滿壘退場，接手的曾峻岳也未能守住，失3分都記在他頭上，之後就沒有再上場過。

請繼續往下閱讀...

背負罵名回2A磨練

由於鄧愷威最慢加入台灣隊，表現又荒腔走板，遭到許多球迷嚴厲批評甚至謾罵，他默默回到2A磨練，先發12場之後被升上3A，一步一步向大聯盟邁進。

亞錦賽2度遭日狙擊

經典賽並不是鄧愷威第1次在國際賽受挫，2019年亞錦賽，當時才20歲的他被台灣隊設定為王牌先發，但首戰對日本隊投3局失1分，吞下敗投，冠軍戰再對日本隊先發，投2局失3分成為敗投候選人，所幸台灣隊最後逆轉勝。

下一屆經典賽再奮起

台灣球迷都期待鄧愷威留在大聯盟，那麼他能打的國際賽就只有經典賽，如果他能在下一屆經典賽幫助台灣隊拿到好成績，從跌倒的地方奮起，棒球生涯將不再有遺憾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法