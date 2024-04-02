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T1攻戰大巨蛋 預售票破1.3萬張

2024/04/02 05:30

中信特攻13、14日將與戰神前進台北大巨蛋打例行賽。（T1提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕不讓中華職棒專美於前，T1職籃新北中信特攻4月13、14日將與台北戰神前進台北大巨蛋打例行賽，目前預售票都突破1萬3000張，可望帶動人氣熱潮。

13、14日籃賽首登大巨蛋

這是台灣體壇史上首次籃球賽事進軍台北大巨蛋，T1特地配合調整賽程，由特攻與戰神攜手舉辦「雙北反毒籃球賽」，沒有主、客場共同分擔開支收入，屆時單場總座位數約1萬5000席。

主辦單位昨表示，自3月中旬開放購票，這兩場賽事的預售票非常受到歡迎，預計當天將吸引破萬人進場，並持續號召球迷共同「攻戰大巨蛋」，締造台灣籃球史上新紀錄。比賽當天外野不開放，內野區觀眾席則開放一、三壘側，籃球場邊搭設特製看台區，讓球迷近距離感受在大巨蛋裡打職籃的魅力。

PLG勇士今戰獅 下搶勝令

此外，PLG今晚賽事相當關鍵，富邦勇士3月底好不容易終結5連敗低潮，戰績12勝15負仍居第5，還落後新竹攻城獅1場勝差，雙方又在台北和平籃球館狹路相逢，勇士總帥許晉哲下達搶勝令，期許甫創生涯新高20分的周桂羽等本土球員捍衛主場，以彌補洋將頻頻更替的罩門。

苦吞2連敗的攻城獅，當家球星高國豪也得有所發揮，才能穩住第4名季後賽席次。

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