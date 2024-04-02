企甲排球聯賽》陳怡如告別作 極速超跑奪首冠

極速超跑陳怡如（右）用冠軍為排球球員生涯劃下完美句點。 （排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕前一戰死裡逃生的極速超跑，昨在冠軍賽第3戰展現銳不可當的氣勢，以25：23、25：16、25：16扳倒衛冕軍台北鯨華，勇奪企業19年甲級排球聯賽女子組冠軍，也是隊史首冠，讓宣布高掛球鞋的主力快攻手陳怡如選手生涯畫下完美句點。

34歲的陳怡如是極速超跑在2018年成軍的元老班底，她一直想要為球隊打下冠軍，很開心在退休前能完成許下的承諾，「真的是美夢成真的一刻，也謝謝我的隊友帶我到這裡，一起在場上努力到現在。」

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極速超跑的奪冠旅程相當戲劇化，也讓陳怡如直呼是「寫不出來的劇本」，她們在3戰2勝制的冠軍賽輸掉第1場，背水一戰的第2戰第4局還陷入21：24劣勢，但最後化險為夷瓦解對手3個冠軍點，在5局大戰完成逆轉勝，昨天的殊死戰再以直落三強勢勝出，場邊也噴出紅色彩帶慶祝隊史首冠。

陳怡如說：「那場逆轉勝為我們注入強心針，是退休後也難忘的深刻回憶，未來無論在任何地方碰到難題，相信都能用這樣的態度去面對。」她接下來目標為完成博士論文，也會以教練之姿出現在大專排球聯賽。

男子組部份，連莊隊前天擊敗台電男排，2戰橫掃對手封王，隊史首度2連霸。

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