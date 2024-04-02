晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

企甲排球聯賽》陳怡如告別作 極速超跑奪首冠

2024/04/02 05:30

極速超跑陳怡如（右）用冠軍為排球球員生涯劃下完美句點。 （排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕前一戰死裡逃生的極速超跑，昨在冠軍賽第3戰展現銳不可當的氣勢，以25：23、25：16、25：16扳倒衛冕軍台北鯨華，勇奪企業19年甲級排球聯賽女子組冠軍，也是隊史首冠，讓宣布高掛球鞋的主力快攻手陳怡如選手生涯畫下完美句點。

34歲的陳怡如是極速超跑在2018年成軍的元老班底，她一直想要為球隊打下冠軍，很開心在退休前能完成許下的承諾，「真的是美夢成真的一刻，也謝謝我的隊友帶我到這裡，一起在場上努力到現在。」

極速超跑的奪冠旅程相當戲劇化，也讓陳怡如直呼是「寫不出來的劇本」，她們在3戰2勝制的冠軍賽輸掉第1場，背水一戰的第2戰第4局還陷入21：24劣勢，但最後化險為夷瓦解對手3個冠軍點，在5局大戰完成逆轉勝，昨天的殊死戰再以直落三強勢勝出，場邊也噴出紅色彩帶慶祝隊史首冠。

陳怡如說：「那場逆轉勝為我們注入強心針，是退休後也難忘的深刻回憶，未來無論在任何地方碰到難題，相信都能用這樣的態度去面對。」她接下來目標為完成博士論文，也會以教練之姿出現在大專排球聯賽。

男子組部份，連莊隊前天擊敗台電男排，2戰橫掃對手封王，隊史首度2連霸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。