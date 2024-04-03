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大專排球聯賽》張育陞助陣 彰師大拚首冠

2024/04/03 05:30

旅日張育陞返台助陣，盼助彰師大一舉奪冠。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕112學年度大專排球聯賽公開一級6強決賽今天在天母體育館開打，本季有210公分外籍生艾力助陣的中原大學，將尋求男子組3連霸，台北市立大學則要尋求4連后。

6強今開打 中原爭3連霸

本屆男子組6強隊伍與去年相同，有中原、彰化師範大學、台北教育大學、台灣師範大學、陽明交大及台灣體大，其中台師大在本季預、複賽締造11連勝，彰師大也有旅日好手張育陞助陣，為中原爭冠假想敵。

中原主攻手李尼希米認為，各隊實力都差不多，張育陞回來打也會提升比賽精彩度，全隊已做好準備，就看場上發揮。

來自剛果的艾力本季加入中原後，因身高優勢成為球隊重要進攻點，他也很期待最後決賽，他表示，雖然來台灣時間不長，但很喜歡這裡的人情味，打球也很開心。

自2019年就旅日的張育陞因賽季結束返台，他笑說，過去因為日本聯賽賽程，升上大四後才首次披上彰師大戰袍打大專聯賽，盼助隊突破亞軍的最佳成績。

北市大拚4連后 體力是關鍵

女子組最終6強為北市大、台師大、中正、清華、高雄師大和國立體大，北市大教練鄧衍敏表示，雖陣容與上季相比變動不大，但不少球員才結束企排聯賽，體力成為最大挑戰。

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