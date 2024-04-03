中職超級黃金週 15場估吸15萬人

中職超級黃金週

大巨蛋保底5.5萬票房

中職今起進行連5天、單日各3場的15場熱戰，預估票房可衝破15萬人，今、明兩天在大巨蛋對決的「象鷹大戰」更是話題滿滿。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕中職今起展開連5天、單日各3場的15場熱戰，除了搭上清明連假效應，更是史上首次單週每天都有大巨蛋賽事的「超級黃金週」，在味全龍開季兩場「入蛋」共吸引近5萬人的票房示範下，本週有望挑戰單週15場吸引15萬人進場、場均1萬人，甚至衝向20萬人的熱潮。

象鷹戰德保拉尬江承諺

本週5場巨蛋賽事，今、明天先由中信兄弟作東迎戰台鋼雄鷹，今天雖非假日，但台鋼成軍首戰有歷史意義，江承諺展現鋼鐵意志，強力挑戰兄弟大魔王德保拉，來一場先發左投大對決，很有可看性，兄弟球團昨公布這兩場的預售狀況分為1萬4千人和1萬9千人；後3場則由樂天桃猿當主場對中信兄弟，截至昨下午5點的預售數字分為8200、7500和6300人。合算下來，5場巨蛋賽事至少會湧入5萬5千人，且絕對不受天候影響，已為本週票房「保底」。

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何信標：巨蛋元年

開啟下一個輝煌10年

統一獅球團課經理何信標也看好這波巨蛋效應，他直言今年中職關鍵字就是「巨蛋」，還語重心長地說：「從職棒2年在台北球場跟球迷一起喊我們要巨蛋，所有的年輕歲月都跟著台灣棒球起起落落，看到台灣第1顆蛋落成，真的感觸很深。」他並看好「巨蛋元年」將帶起台灣棒球下一個輝煌10年，連同可望明年啟用的亞太棒球村成棒主球場，藉用這兩大場地一起把效應擴大。

北部票房恐現排擠效應

只是今、明兩天賽事都在北部舉行，或許會出現「排擠效應」，樂天今、明移師天母的首個主場系列賽兩場預售都約4千張。不過本季喊出「夠悍」口號的富邦悍將，今天主場開幕戰預售已破7千張、明破6千張。

除了北部有多場賽事，南部新勢力也不容小覷，台鋼週五起的3場主場系列賽合計預售出2萬8千張門票，5日主場開幕戰已有1萬3千張之譜，屆時可望南北大串連，炒熱這波棒球熱潮。

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