中職單日3地開打 可望今寫紀錄

台鋼雄鷹一軍首戰對上兄弟，督軍的總教練洪一中也將挑戰個人和隊史在大巨蛋的第1勝。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕上週日新莊因雨延賽，中職史上首次例行賽三地開打延到今天，也是北部地區、雙北地區首次三地開打，由於大台北地區降雨機率約20％，只要天母、新莊順利完賽，連同不受天候影響的大巨蛋，將寫下中職首次單日在三地完成賽事的空前紀錄。

中職第1次 看天公作不作美

中職過去不論以4、5、6、7隊展開球季，賽程考量諸多因素皆以兩地開打為上限，即使針對三地開打有過數次討論，因各隊無法達成共識始終沒能實現，偶爾出現單日3場甚至4場，都是兩地有一地打雙重賽或兩地都打雙重賽，三地開打只出現在去年與今年的公辦熱身賽，在台灣大聯盟存在的1997至2002年，兩聯盟才出現例行賽單日三地甚至四地開打。

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中職首次單日3場是1990年7月14日，台南下午1點是上半季最後1場補賽，立德下午1點、晚上6點30分各有1場下半季例行賽。北部地區首次單日至少3場是1994年10月11日，三商與時報在台北下午打補賽、晚上打例行賽，兄弟與統一晚上在新竹打例行賽；前次是2019年9月22日，Lamigo與兄弟在桃園、富邦與統一在新莊都打雙重賽，但桃園下午補賽沒打成。

2015年中信認養洲際球場終於讓中職各隊落實主場制，聯盟安排賽程會盡量減少北部兩地開打以免分散票房，過去10年開季後第1次北部兩地開打僅2013年3月24日天母與桃園、2018年4月5日桃園與新莊兩地都破萬人，今天是兄弟本季第1場主場且選在大巨蛋，天母、新莊兩地票房是否被稀釋將是觀察重點。

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