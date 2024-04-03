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後勤部隊增兵 中職進補裁判

2024/04/03 05:30

中職今年改為壘上無人時投手必須20秒內出手、壘上有人則為25秒。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕今年因台鋼雄鷹加入一軍賽事，中職相隔25年再度出現1日3戰的盛況，為因應比賽的人力需求，聯盟去年底陸續增加裁判、技術委員和紀錄組人力。

中職35年新規則

1997年因和信鯨加入中職成為第7隊，當年首度出現1日3戰，一直到1999年季後味全龍和三商虎解散，2000年起恢復1日最多2戰，暌違25年再度有1日3戰，聯盟不敢掉以輕心，去年就開始增加賽務各部門人力。

應付1日3戰 裁判滿編25員

聯盟原有21名裁判，去年有3人通過測試考核加入，今年初再增加1人，達到滿編25人，去年也增聘前La new熊總教練蔡榮宗和前文化大學總教練陳進財擔任技術委員，主要負責審視重播輔助判決的技術委員增加到5人。此外，現有5名場務和12名紀錄播報人員，接下來還會各新聘1人。

今年不止比賽場次增加，為加快比賽速度，除了投手出手時間有更嚴格的規定，也新增打者進入打擊區、捕手進入守備位置和投手退板次數等規定，對裁判和技術委員都是嚴格的考驗，公辦熱身賽時因球員還在適應新規定，曾零星出現違規，不過，目前已進行的3場例行賽則沒有違規狀況。

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