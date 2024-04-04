前3局就搶11分 獅狙殺悍將2連勝

悍將先發陳仕朋（中）投1.1局被擊出10支安打失8分。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕林安可昨打下4分打點，包括1發3分砲，邱智呈演出猛打賞，統一獅前3局就攻下11分，終場11：4輕取富邦悍將，拿下開季2連勝，富邦則吞2連敗。

林安可敲出三分全壘打後，回休息區時隊友跳起開轟舞慶祝。（記者陳志曲攝）

聯盟新紀錄

林安可賽前練打時打中鳥，開賽後首打席就敲出「鳥安」，接著2局上扛出3分砲，助統一拿下開季2連勝。（記者陳志曲攝）

開季前2場敲34安

統一週日在台南主場開幕戰迎戰富邦，擊出19支安打攻下9分，昨做客新莊球場火力不減，再敲出15支安打，開季前兩場合計34支安打刷新聯盟紀錄，得20分則追平自己和Lamigo桃猿共同保持的紀錄。

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統一總教練林岳平表示，這兩場打線狀況非常好，昨更是能在投手想搶好球數時積極攻擊，打出穿越安打，不過，取得大幅領先後陸續讓主力打者退場休息，4局起沒有攻勢，板凳深度要再檢討。

賽前打中鳥

林安可轟3分砲

林安可賽前打擊練習時擊中一隻家八哥，他表示，當時隊友大叫「打到鳥了」，守備練習時他把鳥屍體撿回來交給工作人員處理，也跟它說對不起，結果首打席就打出中外野軟弱的「鳥安」。

林安可表示，這兩場其實打了很多壞球，擊球品質不理想，第2局有選到容易攻擊的球，打到就知道會是深遠安打，飛出全壘打牆倒是有些意外。

統一40歲老將陳鏞基2打數都安打，跑回2分，第3局就起用代打，開季連4打數安打、連5打席上壘持續中。林岳平表示，陳鏞基搭巴士從台南北上，腰有點不舒服，由於富邦是左投陳仕朋先發，仍排他先發第4棒，前兩局8：2領先就讓他休息。

統一勝騎士先發5局就用了102球，被擊出7支安打失3分，在隊友火力支援下拿下勝投，生涯初登板的辛俊昇中繼2局無失分，投出2次三振。

1.1局失8分

陳仕朋平生涯最慘

富邦先發投手陳仕朋投1.1局被擊出10支安打失8分，平生涯先發最短局數和最多失分紀錄，富邦開季前兩戰先發投手合計只投2.1局失12分。

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