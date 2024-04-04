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籃、足球公版協議 半年內有譜

2024/04/04 05:30

體育署長鄭世忠表示，將在半年內研訂國家隊選手與籃協、足協之間權利義務的公版協議。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕教育部次長林騰蛟和體育署昨赴立院針對「完善國家代表隊選手權利義務及健全我國運動產業環境」進行報告，立委除了關心選手參賽保障外，也針對日前爆發爭議的籃協會員大會提出會議無效的質疑。

台灣男籃2月出征亞洲盃資格賽，卻爆出籃協無法搞定球員保險，導致有球員無緣參賽，包含張宗憲、劉錚等人都發文提出質疑，令外界更加重視國手出賽時的保障。

有鑑於中華職棒已於2022年與球員工會正式簽訂團體協約，昨立法委員林宜瑾、吳沛憶等人都關切未來籃球、足球是否也能比照辦理。

鄭世忠：中職花2年半研訂

體育署長鄭世忠表示，前天已進行團體協約的預備會議，邀請籃協、足協、體育署共同參與。鄭世忠認為，當初中職花了兩年半時間，但有了過去的經驗，接下來應該不需要這麼長時間。預計半年內研訂國家隊選手與籃協、足協之間權利義務公版協議，以利於後續團體協約細節討論。

此外，日前籃協會員大會因常務監事郭俊仁提出「國家隊依表現獎懲」引發軒然大波。吳沛憶質疑，理事長謝典林因故無法全程參與，改由秘書長李雲翔擔任主席，已違反籃協章程。依章程主席因事不能執行職務時，應指定常務理事1人代理之，未指定或不能指定時，由常務理事互推1人代理。在明顯違反章程下，該次會員大會的有效性也受到質疑，鄭世忠則表示，將行文警告籃協。

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