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國王壓線補外援 押寶路易士

2024/04/04 05:30

上季效力高雄鋼鐵人的洋將溫德，改名路易士加盟新北國王。（取自新北國王FB）

〔記者林岳甫／綜合報導〕PLG本季球員註冊大限昨截止，新北國王壓線註冊上季效力高雄鋼鐵人的洋將溫德，並改名「路易士」，將與林書豪再續前緣。

各隊註冊名單全數確定，富邦勇士、新竹攻城獅及國王都註冊19名球員，桃園領航猿及福爾摩沙夢想家17人，鋼鐵人16人最少。

洋將名單方面，每隊註冊4名洋將至少都有上場紀錄，甚至夢想家、領航猿、攻城獅的洋將都合作許久，唯有國王迫不得已只能押寶在路易士身上。

上季年度最佳洋將牧倫斯日前和楊敬敏、李愷諺爆發口角，負氣開車離開球場，遭球團開除，少了這位禁區支柱，國王考量海登已完成打東亞超級聯賽任務，安尼奎防守能力平平，緊急補進能鞏固禁區的路易士，搭配曼尼高、米歇爾和奧帝。

上季其他球隊用3洋將輪替到球季結束，只有國王因工作證來不及申請完成，由牧倫斯、曼尼高撐完賽季，如今球團記取教訓，趕在註冊大限拿到路易士的工作證。

林書豪榮膺東超最佳5人

路易士上季在鋼鐵人和林書豪合作，場均繳出16.5分、12籃板、2.6助攻，希望他能提升國王內線戰力。另外，林書豪昨榮膺東超聯賽最佳5人殊榮，但他目前被PLG禁賽，預計最快13日能歸隊。

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