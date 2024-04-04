晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

柯瑞失常 威金斯當救世主

2024/04/04 05:30

威金斯（左）貢獻23分，助勇士拿下5連勝，力保季後附加賽。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕柯瑞昨手感失溫，威金斯挺身而出，繳出全隊最高的23分，還負責看管獨行俠一哥東契奇，助勇士104：100豪取5連勝，領先第11的火箭3場勝差，力保西部季後賽附加賽，也斬斷獨行俠7連勝。

看管東契奇有功 還繳23分

勇士總帥柯爾表示，要把獨行俠壓制在百分相當困難，威金斯扮演關鍵要角，「他賣力看管東契奇，雖然對方依舊難纏，但這辛苦付出奠定勝基。」

後衛保羅也說：「防守讓我們更快進入比賽節奏，儘管每晚都派出不同球員，面對不同對手，但有件事不會變，那就是防守。」

柯瑞18投5中僅得13分，另有5名勇士球員得分雙位數，連獨行俠後衛厄文都坦承：「今晚柯瑞和K.湯普森火力失常，但其他很多人都表現出色。」東契奇包辦30分、12籃板、11助攻，本季第20次大三元也無用。

馬刺新科狀元溫班亞瑪昨拿到23分、15籃板、8助攻、9火鍋，差點締造「大四喜」，不過兩屆年度MVP約基奇豪奪42分、16籃板、6助攻，率金塊以110：105捍衛主場，重返西部龍頭。

約基奇率金塊 重返西霸王

約基奇單場3次灌籃，包括首節隔扣224公分溫班亞瑪，還笑說：「他今晚大約有600次阻攻，但我們贏了。他很特別，必須改變打法來應付。當他學習成長會成為更大的麻煩。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。