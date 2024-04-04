柯瑞失常 威金斯當救世主

威金斯（左）貢獻23分，助勇士拿下5連勝，力保季後附加賽。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕柯瑞昨手感失溫，威金斯挺身而出，繳出全隊最高的23分，還負責看管獨行俠一哥東契奇，助勇士104：100豪取5連勝，領先第11的火箭3場勝差，力保西部季後賽附加賽，也斬斷獨行俠7連勝。

看管東契奇有功 還繳23分

勇士總帥柯爾表示，要把獨行俠壓制在百分相當困難，威金斯扮演關鍵要角，「他賣力看管東契奇，雖然對方依舊難纏，但這辛苦付出奠定勝基。」

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後衛保羅也說：「防守讓我們更快進入比賽節奏，儘管每晚都派出不同球員，面對不同對手，但有件事不會變，那就是防守。」

柯瑞18投5中僅得13分，另有5名勇士球員得分雙位數，連獨行俠後衛厄文都坦承：「今晚柯瑞和K.湯普森火力失常，但其他很多人都表現出色。」東契奇包辦30分、12籃板、11助攻，本季第20次大三元也無用。

馬刺新科狀元溫班亞瑪昨拿到23分、15籃板、8助攻、9火鍋，差點締造「大四喜」，不過兩屆年度MVP約基奇豪奪42分、16籃板、6助攻，率金塊以110：105捍衛主場，重返西部龍頭。

約基奇率金塊 重返西霸王

約基奇單場3次灌籃，包括首節隔扣224公分溫班亞瑪，還笑說：「他今晚大約有600次阻攻，但我們贏了。他很特別，必須改變打法來應付。當他學習成長會成為更大的麻煩。」

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