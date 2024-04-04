震驚事件簿》布藍登驚喊瘋狂 裴瑞茲逃出宿舍

獅隊裴瑞茲表示不會被嚇到離台。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正、林宥辰／連線報導〕昨天清晨台灣發生規模7.2的大地震，遠道來台討生活的中職洋投都「震」驚不已，卻也體驗難得的海外經驗。

悍將布藍登說沒遇到這麼大的地震。（記者陳志曲攝）

富邦悍將布藍登表示，地震發生時他還在睡夢中，夢裡突然有人大喊地震，他睜開眼睛發現真的搖很大，太瘋狂了。

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布藍登在經常地震的加州出生長大，他表示，以前遇過十幾次地震，但是從沒有過這麼大的，一開始真的嚇壞了，不過，他看附近好像沒有什麼災情，才稍微放下心來，餘震發生時還可以平靜地喝咖啡。

統一裴瑞茲表示，以前在多明尼加遇過更大的地震，但是台灣還是陌生的環境，那種恐懼感放大很多，當下就嚇到跑出宿舍，有十幾位親朋好友也傳訊息關切他的狀況。

1999年921大地震後，曾有洋將嚇到馬上離隊返美，布藍登和裴瑞茲表示，雖然有點嚇到，不會因此想要離開。

中信兄弟來自美國的艾士特、猛登都嚇到不知所措，艾士特說：「以前在波多黎各打冬季聯盟，也遇過一次大地震，但這次是我人生遇過最大的地震。」

艾士特說，他起床馬上拿手機錄影，之後也接到猛登的電話，兩人不知該如何是好，只好原地等待。

洋將歷經地震驚魂記，台灣經驗較多、曾擔任樂天金鷲教練的富邦日籍打擊教練垣內哲則表示，以前在仙台經常地震，還遇過搖更大的，他這次並沒有太驚嚇，不過，要是再搖久一點，他也會奪門而出。

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