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台鋼扳倒人氣兄弟 第1戰就贏

2024/04/04 05:30

中職新軍台鋼隊史第1戰就攻蛋，從中信手中贏得隊史首勝。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕千呼萬喚的隊史首戰，台鋼雄鷹將士用命在大巨蛋面對中信兄弟，先發投手江承諺6局僅失1分非自責分，「台鋼大王」王柏融7局敲出加盟球隊後首安、帶有超前分打點，終場4：1在18072位球迷見證下，首戰就奪勝。

「台鋼大王」王柏融重返中職首安出爐。 （記者林正堃攝）

大王無愧隊長

杜家明6局上敲回台鋼隊史第1分。（記者林正堃攝）

敲超前分MVP

台鋼贏得隊史首勝，中職最多勝教頭洪一中笑納生涯第992勝。 （記者林正堃攝）

台鋼首戰達成多項隊史「第一」，首安由洋砲魔鷹敲出，首打點則是杜家明，陳文杰完成首盜壘和首得分，而先發打線中唯二創隊原始成員曾子祐、葉保弟，也先後完成生涯首安。

台鋼隊史首得分，靠陳文杰、杜家明兩位前兄弟選手6局連線，杜家明敲回第1分打點先馳得點，但兄弟6局下追平。7局上，郭永維、曾子祐連續安打後，王柏融2出局後的右外野方向安打，一棒超前。

王柏融說，第1場就在得點圈有人之下有機會送回隊友，打下超前分很興奮。他也說，離開台灣5年，回來還要適應，「但很習慣巨蛋氛圍、人也很多，能在家鄉打球覺得非常幸福。」

和年輕隊友們拚出首勝，擔任隊長的王柏融說，緊張感要努力克服，身為學長，他跟學弟們說：「放鬆、勇敢、勇氣。」

打下隊史首打點的杜家明直言很榮幸，他說：「跟其他隊友一樣感到興奮，很期待、也很想表現。」賽前唱名，陳文杰和杜家明都受到兄弟球迷熱烈鼓掌，杜家明說，聽到時既開心又感動。

投打盜都搶鏡

成就洪總第992勝

台鋼教頭洪一中拿到他相隔2年重回一軍戰場的首勝，也是生涯992勝，賽後他說：「很高興看到球員成長，有好表現當然很欣慰，但也還有不夠的地方，往後也還有119場比賽，未來還很長。」

洪總認為，贏球關鍵之一在先發投手江承諺優質先發好投，「本來這場不是他先發，臨場表現很好、掉1分也不是他的問題。」洪總也提醒選手保持自信、相信自己，首勝後每場仍是戰戰兢兢。象鷹今下午5點繼續在大巨蛋交手。

【中職歷次新增球隊例行賽首戰】

年度 球隊 對手 結果 場地

1993 俊國熊 三商虎 2：5 敗 台中

時報鷹 統一獅 4：7 敗 台南

1997 和信鯨 統一獅 7：6 勝 台南

2003 誠泰太陽 興農牛 1：3 敗 台中

第一金剛 統一獅 2：1 勝 台南

2021 *味全龍 統一獅 2：3 敗 台南

2024 台鋼雄鷹 中信兄弟 4：1勝 大巨蛋

*味全於1999年季後解散，2019年季中重新組隊。

製表：記者徐正揚

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